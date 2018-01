Auf der Messe demonstriert eine Maschine das Verpacken kleiner Schokoladentafeln in Brieffaltung mit Banderole. Die hohe Ausbringleistung wird durch eine zweibahnige Ausführung der Maschine ermöglicht. Produkttoleranzen werden mit gefederten Haltebacken am Packkopf ausgeglichen. Diese sorgen zudem für einen besonders schonenden Verpackungsprozess, was vor allem für überzogene Süßwaren entscheidend ...

