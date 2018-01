FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 2. Februar:

MONTAG, DEN 22. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: UBS Q4-Zahlen (Webcast 9.00 h) 08:00 E: Repsol Q4 Trading Statement 12:45 USA: Halliburton Q4-Zahlen 22:05 USA: Netflix Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 01/18 14:30 USA: CFNA-Index 12/17 15:00 EU: Eurogruppentreffen, Brüssel

SONSTIGE TERMINE A: Gläubigerausschuss trifft sich in nicht-öffentlicher Sitzung im zweiten Insolvenzverfahren zur Fluglinie Niki Nach dem bisher geplanten Verkauf von Niki an den britisch spanischen IAG-Konzern hatten wegen Eröffnung des zweiten Hauptverfahrens in Österreich Bieter die Chance auf ein neues Angebot. 09:30 D: Landwirtschaftsmesse Farm & Food 4.0 zur Zukunft in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, Berlin 10:00 D: Jahrespressegespräch Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) zu "E-Commerce - der neue Nahversorger?" 18:00 D: Münchner Seminar mit Prof. Dr. Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), hält einen Vortrag Thema "Deutschland, die Schuldenkrise und Europa: Fakten und Irrglauben", München D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin 19:00 D: Neujahrsempfang Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von EU- Haushaltskommissar Günther Oettinger und dem ersten offiziellen Auftritt des seit Jahresbeginn amtierenden Börsen-Chefs

Theodor Weimer B: EU-Außenministertreffen, Brüssel

DIENSTAG, DEN 23. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: SGS Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 08:00 GB: Easyjet Q1-Zahlen 08:00 GB: Dixons Carphone Q3 Trading Update 12:40 USA: Johnson & Johnson Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Q4-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q2-Zahlen 13:30 USA: Kimberly Clark Q4-Zahlen 17:40 S: SEB Q4 Trading Update 22:00 USA: Texas Instruments Q4-Zahlen 22:05 USA: Capital One Q4-Zahlen 22:15 USA: United Continental Q4-Zahlen & Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Steel Dynamics Q4-Zahlen USA: IG Group Halbjahreszahlen USA: State Street Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR J: BoJ Zinsentscheid

05:30 J: All Industry Activity Index 11/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 01/18 (vorab) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/18

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.), Berlin u.a. mit den Vorstandschefs Johannes Teyssen (Eon), Rolf Martin Schmitz (RWE) und Pekka Lundmark (Fortum) 10:00 D: KfW Bankengruppe Pressegespräch "Generationswechsel im Mittelstand", Frankfurt 10:00 D: Pressegespräch der HSBC "Von der Order bis zur Verwahrung: Aktuelle Trends im Markt für Wertpapierdienstleistungen" Vorstellung Daten und Fakten zum Markt, aktuelle Entwicklungen und künftige Trends 18:00 D: Ausblick auf die konjunkturellen Entwicklungen 2018 in Deutschland und Europa. Der Konjunkturausblick ist eine gemeinsame Veranstaltung der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. mit den Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim und die Deutschen Bank AG, sowie des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Ingelheim D: Start der Post-Tarifverhandlungen Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld für die 130 000 Tarifbeschäftigten und Azubis, in einem 12 Monate gültigen Tarifvertrag. D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) Unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer Zersplitterten Welt" diskutieren mehr als 3000 Teilnehmer im schweizerischen Alpenort Davos. B: Jahreskonferenz zur europäischen Raumfahrtpolitik (bis 24.01.)

MITTWOCH, DEN 24. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Novartis Jahreszahlen 07:00 CH: Barry Callebaut Q1 Umsatz 07:00 NL: Delhaize Q4 Trading Statement 12:30 USA: General Electric Q4-Zahlen 12:55 USA: United Technologies Q4-Zahlen 13:00 USA: Comcast Q4-Zahlen 13:45 USA: Abbott Laboratories Q4-Zahlen 17:40 I: Tod's Umsatz 2017 22:05 USA: Ford Motor Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Mattel Q4-Zahlen USA: LamResearch Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 12/17

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (vorläufig)

08:45 F: Geschäftsklima 01/18 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung)

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 12/17 15:00 USA: FHFA-Index 11/17 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 12/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.) 10:00 D: Air Berlin Gläubigerversammlung, Berlin 10:30 D: Jahresauftakt-Pk des Verbandes der Elektroindustrie (ZVEI), Frankfurt 12:00 D: Prozess der Deutschen Umwelthilfe e.V. gegen die Stadt Düsseldorf zum Diesel-Abgasskandal Deutsche Umwelthilfe e.V. will Stilllegung bestimmter Dieselmotoren durch die Stadt Düsseldorf 14:00 D: Siemens Presseveranstaltung zum Start der weltweiten MindSphere-Initiative, Berlin 18:00 D: Münchner Seminar u.a. mit Prof. Dr. Jack Mintz, President's Fellow der University of Calgary's School of Public Policy, Kanada zu einem Überblick über die Auswirkungen der US-amerikanischen Steuerreform auf die marginale effektive Steuerrate in den USA im Vergleich zu anderen Weltregionen, München D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) +1030 Ansprache des brasilianischen Präsidenten Michel Temer +1115 Ansprache des spanischen Königs Felipe VI +1430 Rede von Bundeskanzlerin Merkel vor dem Plenum +1730 Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron

DONNERSTAG, DEN 25. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: STMicro Jahreszahlen 07:00 S: Nordea Q4-Zahlen 07:00 D: Software AG Q4-Zahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 2017

08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen 12/17

08:00 GB: Anglo American Q4 Production Report 08:00 GB: Sky Halbjahreszahlen 08:00 GB: Diageo Halbjahreszahlen 12:00 USA: Praxair Q4-Zahlen 12:59 USA: Biogen Q4-Zahlen 13:00 I: Fiat Chrysler Automobiles Jahreszahlen (14.00 h Call) 13:30 USA: Caterpillar Q4-Zahlen 13:30 USA: 3M Q4-Zahlen 13:30 USA: American Airlines Q4-Zahlen 14:00 USA: Union Pacific Q4-Zahlen 17:45 F: LVMH Jahreszahlen 22:00 USA: Intel Q4-Zahlen 22:04 USA: Starbucks Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE S: Nordea Bank Jahreszahlen USA: Southwest Airlines Q4-Zahlen USA: Raytheon Q4-Zahlen USA: Western Digital Q2-Zahlen USA: Celgene Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 02/17 09:00 A: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 01/18 10:00 I: Industrieaufträge 11/17

13:45 EU: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 Uhr 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 B: Geschäftsklima 01/18 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/17 16:00 USA: Frühindikator 12/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.) 10:00 D: Deutsche Bahn Präsentation des Zukunftsprogramms Digitale Schiene Deutschland durch DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla anlässlich des Symposiums "Wettbewerb und Regulierung im Eisenbahnsektor", Berlin 13:00 D: Inbetriebnahme der ersten Digitalen Rezeptsammelstelle im Saarland, Saarbrücken D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Fortsetzung Jahrestreffen Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) +1030 öffentliches Gespräch des jordanischen Königs Abdullah II. mit

einem Moderator des Senders CNN +1100 Ansprache von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

+1130 Ansprache des argentinischen Präsidenten und G20-Vorsitzenden Mauricio Macri +1400 Ansprache der britischen Regierungschefin Theresa May

FREITAG, DEN 26. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: Givaudan Jahreszahlen 07:00 S: Telia Jahreszahlen 12:00 S: Atlas Copco Q4-Zahlen 13:30 USA: Colgate-Palmolive Q4-Zahlen 13:30 USA: Honeywell Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE GENAUE ZEITANGABE D: SMA Solar Capital Markets Day, Kassel

TERMINE KONJUNKTUR 00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/18 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 20./21.12.2017

08:45 F: Verbrauchervertrauen 01/18 08:45 F: Geschäftsklima 01/18 10:00 EU: EZB Geldmenge M3 12/17 10:30 GB: BIP Q4/17 (vorab) 14:30 USA: BIP Q4/17 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: Moody's Ratingergebnis Estland

EU: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Österreich, Weißrussland EU: S&P Ratingergebnis Slowakei, Liechtenstein

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Urteil im Fall zu Negativzinsen für Kleinsparer (Volksbank Reutlingen gegen Verbraucherzentrale), Tübingen D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Abschluss des WEF-Jahrestreffens in Davos +1400 Rede von US-Präsident Donald Trump HU: Gipfeltreffen der Visegrad-Staaten, Budapest

MONTAG, DEN 29. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 13:25 USA: Lokheed Martin Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE E: Bankia Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 12/17

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/17 15:00 B: BIP Q4/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Konferenz zu neuen Kapitalregeln für Banken ("Basel III") Anfang November hatten Aufseher aus den USA und Europa sich auf einen Kompromiss bei der Ausgestaltung der nach der jüngsten Finanzkrise aufgestellten Regeln geeinigt. Zu der Konferenz werden u.a. der Vorsitzende des maßgeblichen Baseler Ausschusses, Stefan Ingves, sowie Andreas Dombret (Bundesbank), Sabine Lautenschläger (EZB) und Andrea Enria (EBA) erwartet, Frankfurt 10:00 D: Bilanz der Alternativbank GLS, Düsseldorf 11:00 D: Pk Umweltbank mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 und Ausblick auf 2018, Nürnberg B: EU-Ministertreffen zu Brexit-Verhandlungen, Brüssel

DIENSTAG, DEN 30. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: SAP Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 NL: Philips Jahreszahlen 08:00 S: SAS Jahreszahlen 10:00 D: Comdirect Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: GLS Bank Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 USA: Danaher Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer Q4-Zahlen 13:55 USA: McDonalds Q4-Zahlen 17:45 E: Siemens Gamesa Q1-Zahlen 22:20 USA: AMD Q4-Zahlen 22:30 USA: Electronic Arts Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: HelloFresh SE Trading Update Jahr 2017 S: Alfa Laval Q4-Zahlen USA: Harley Davidson Q4-Zahlen USA: Corning Q4-Zahlen USA: Nucor Q4-Zahlen USA: Stryker Q4-Zahlen USA: AK Steel Q4-Zahlen USA: Chubb Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 F: Konsumausgaben 12/17 08:45 F: BIP Q4/17 (vorab) 09:00 E: BIP Q4/17 (vorab)

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 01/18 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen,

Bayern 01/18 10:00 I: Verbrauchervertrauen 01/18

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/18

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 01/18 11:00 EU: Geschäftsklima 01/18 11:00 EU: BIP Q4/17 (vorab)

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 01/18 (endgültig) 12:00 PL: Industrieproduktion 12/17 14:00 D: Verbraucherpreise 01/18 (vorläufig)

15:00 USA: Case-Shiller-Index 11/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/18

SONSTIGE TERMINE 18:30 D: Eröffnungsfeier Spielwarenmesse 2018, Nürnberg

MITTWOCH, DEN 31. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Bucher Umsatz 2017 07:00 E: Santander Q4-Zahlen 07:00 CH: Lonza Jahreszahlen 07:00 CH: Julius Bär Jahreszahlen 07:00 S: SEB Jahreszahlen 07:00 NL: ING Group Jahreszahlen 07:00 D: Infineon Q1-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 D: Siemens Q1-Zahlen und Hauptversammlung 07:20 S: Volvo AB Jahreszahlen 07:30 NL: KPN Q4-Zahlen 07:30 S: Ericsson Jahreszahlen 08:00 S: Hennes & Mauritz Jahreszahlen 08:00 J: Nintendo 9Monatszahlen 12:00 FIN: Outokumpu Jahreszahlen 12:25 USA: Eli Lilly Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing Q4-Zahlen 17:45 F: Unibail-Rodamco Jahreszahlen 22:00 USA: Mondelez Q4-Zahlen 22:01 USA: AT&T Q4-Zahlen 22:03 USA: Qualcomm Q1-Zahlen 22:05 USA: Facebook Q4-Zahlen 22:05 NL: Qiagen Q4-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q2-Zahlen 22:15 USA: Ebay Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Hawesko vorläufige Jahreszahlen D: Isra Vision Geschäftsbericht N: Telenor Q4-Zahlen KR: Samsung Q4-Zahlen HU: Wizz Air Q3-Zahlen USA: Altria Group Q4-Zahlen USA: Symantec Q3-Zahlen USA: Paypal Q4-Zahlen USA: United States Steel Q4-Zahlen USA: Metlife Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Industrieproduktion 12/17 (vorläufig) 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 12/17 06:00 J: BoJ Sitzungsprotokoll 22:723.1.18 08:45 F: Verbraucherpreise 01/18 (vorläufig)

08:45 F: Erzeugerpreise 12/17 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/18

10:00 I: Arbeitslosenquote 12/17 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 12/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/18 (vorab)

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 01/18 14:30 USA: Beschäftigungskosten Q4/17 15:45 USA: PMI Chicago 01/18 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss

SONSTIGE TERMINE 02:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält seine zweite Rede zur Lage der Nation 10:30 D: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland u.a. zu Jahresbilanz und Ausblick, Innenstädte, Lieferverkehr und mögliche blaue Plaketten 11:00 D: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. D: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers D: Beginn Spielwarenmesse (bis 04.02.), Nürnberg + 1000 Pressekonferenz VEDES

DONNERSTAG, DEN 1. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Swatch Jahreszahlen 07:00 CH: Roche Jahreszahlen 07:00 FIN: Nokia Jahreszahlen 07:20 E: BBVA Jahreszahlen 07:30 D: Daimler Jahreszahlen (9.00 h Pk) 08:00 GB: Glencore Production Report 2017 08:00 GB: Shell Jahreszahlen 08:00 GB: Vodafone Q3 Trading Update 08:00 NL: Unilever Jahreszahlen 12:00 USA: DowDuPont Q4-Zahlen 12:00 CHN: Alibaba Q3-Zahlen 13:30 USA: Altria Q4-Zahlen 13:30 USA: CME Group Q4-Zahlen 13:30 USA: ConocoPhilips Q4-Zahlen 13:30 USA: Mastercard Q4-Zahlen 13:45 USA: UPS Q4-Zahlen 22:00 USA: Alphabet Q4-Zahlen 22:00 USA: Visa Q1-Zahlen 22:05 USA: Mattel Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Siltronic Jahreszahlen DK: Novo Nordisk Jahreszahlen I: Ferrari Q4-Zahlen F: Dassault Systèmes Q4-Zahlen S: SKF Jahreszahlen USA: Eaton Q4-Zahlen USA: Valero Q4-Zahlen USA: Blackstone Q4-Zahlen USA: Boston Scientific Q4-Zahlen USA: Amgen Q4-Zahlen USA: International Paper Q4-Zahlen USA: Time Warner Q4-Zahlen USA: Pkw Absatz 01/18

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/18 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/18

SONSTIGE TERMINE 08:00 EU: Europäischer Autoverband Acea veröffentlicht Zahlen zu Neuzulassungen von Wagen mit alternativen Antrieben Q4/17 D: Ende der Meldefrist für Forderungen an die insolvente Air Berlin 17:30 D: Festveranstaltung zu 100 Jahren Dekabank Die Festrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

FREITAG, DEN 2. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 J: Sony 9Monatszahlen 07:00 NL: Philips Lighting Jahreszahlen 07:00 S: Tele2 Q4-Zahlen 07:15 D: Deutsche Bank Jahreszahlen 07:30 DK: Danske Bank Jahreszahlen 08:00 DK: TDC Jahreszahlen 08:00 GB: AstraZeneca Jahreszahlen 08:00 GB: BT Group Q3-Zahlen 10:00 D: Stada ao Hauptversammlung 12:45 USA: Merck & Co Q4-Zahlen 14:00 USA: Exxon Mobil Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE E: Banco Sabadell Q4-Zahlen E: CaixaBank Jahreszahlen FIN: Fortum Jahreszahlen FIN: Nokian Tyres Jahreszahlen N: Aker Q4-Zahlen USA: Chevron Q4-Zahlen

D: VDA / VdiK / KBA - Kfz-Neuzulassungen 01/18

TERMINE KONJUNKTUR 11:00 I: Verbraucherpreise 01/18 (vorläufig)

11:00 EU: Erzeugerpreise 12/17 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/18

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis Mazedonien, Schweden, Slowakei

EU: DBRS Ratingergebnis EFSF, ESM EU: Moody's Ratingergebnis Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:00 D: CESifo-EconPol-Doktoranden-Konferenz mit Vortrag von

EU-Kommissions-Steuerexperte Thomas Hemmelgarn, München

