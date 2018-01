In der Union stößt der SPD-Parteitagsbeschluss auf Kritik. Auch in der Wirtschaft gibt es erhebliche Vorbehalte. Die Koalitionsverhandlungen stehen damit unter keinem guten Stern.

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß ist die Sache klar: "Die SPD muss wissen, dass die Ergebnisse der Sondierungen nicht beliebig auslegbar sind", sagte Bareiß dem Handelsblatt. Das Ergebnis des SPD-Sonderparteitages sei "denkbar knapp". Das zeige "wie zerrissen die SPD ist", sagte der CDU-Politiker. "Das werden jetzt keine einfachen Koalitionsverhandlungen. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik, bei der Einkommensteuer haben wir auch noch große Wünsche. Bei der sachgrundlosen Befristung und Flexibilität des Arbeitsmarktes kann ich mir keine weiteren Einschränkungen vorstellen", sagte er.

Ein Sonderparteitag der SPD hatte am Sonntag mit 362 gegen 279 Stimmen dafür gestimmt, dass die SPD in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU eintritt. Die Parteiführung sicherte den Delegieren Nachbesserungen an dem mit CDU und CSU erzielten Sondierungsergebnis zu. Sie betreffen das Arbeitsrecht, die Krankenversicherung und die Flüchtlingspolitik. Die Union muss nun entscheiden, ob sie sich auf solche Forderungen einlässt.

Die Wirtschaft warnt die Union vor Zugeständnissen an die SPD. "Wir kritisieren die vielen Hürden, die die SPD auf ihrem Parteitag für die Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgebaut hat. Mit diesem ‚Ja, aber' kommen wir nicht ...

