Frauenfeld und Zürich, 22. Januar 2018

Eröffnung von weiteren Shop-in-Shop-Apotheken nach erfolgreichem Start

Ein halbes Jahr nach Betriebsaufnahme der ersten gemeinsamen Shop-in-Shop-Apotheke in Bern haben die Migros und Zur Rose entschieden, im Jahr 2018 weitere Shop-in-Shop-Apotheken zu lancieren.

Nachdem die erste Shop-in-Shop-Apotheke in der Migros-Filiale an der Berner Marktgasse von den Kunden äusserst gut aufgenommen wurde, sind Migros und Zur Rose übereingekommen, die nächsten Standorte zu eröffnen: Mitte 2018 wird die Zur Rose Shop-in-Shop-Apotheke in der Migros Claramarkt in Basel den Betrieb aufnehmen. Im zweiten Halbjahr kommt ein Standort in Zürich am Limmatplatz hinzu, sobald der aktuelle Umbau der Filiale abgeschlossen ist. Für die Eröffnung in 2018 sind weitere Standorte in Gebieten ohne ärztliche Medikamentenabgabe in Prüfung.

Die Shop-in-Shop-Apotheken entsprechen dem zunehmenden Kundenbedürfnis nach kanalübergreifenden Einkaufsmöglichkeiten: Produkte können online bestellt, in der Filiale abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Die Kunden profitieren von einem vollwertigen Apothekensortiment zu attraktiven Preisen. Beim Einkauf in der Shop-in-Shop-Apotheke können sie Cumulus-Punkte sammeln.

Bilder: Unter folgendem Link finden Sie Bilder der Shop-in-Shop-Apotheke in

druckfähiger Qualität, die für die Medienberichterstattung verwendet werden können: www.zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/201010/medienmitte ilung.html?newsID=1634399

Kontakt:

Migros: Martina Bosshard, Mediensprecherin

Direktwahl: +41 58 570 38 22 E-Mail: martina.bosshard@mgb.ch

Zur Rose: Pascale Ineichen, Mediensprecherin

Direktwahl +41 52 724 08 18 E-Mail: pascale.ineichen@zurrose.com

Das Gesundheitsengagement der Migros

Die Migros fördert die Gesundheit der Menschen in der Schweiz: Die Gesundheitsinitiative iMpuls leistet mit inspirierenden Tipps und vielfältigen Angeboten einen wichtigen Beitrag für einen gesunden Lebensstil. Dazu zählen beispielsweise Fitnessparks und Klubschulen, das Allergiker-Label aha!, die Sportartikel von SportXX, das grösste Früchte- und Gemüseangebot der Schweiz sowie auch die Gesundheitszentren Medbase und santémed. Mehr auf migros-impuls.ch.

Zur Rose

Zur Rose Suisse AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose Group AG, ist eine der führenden Versandapotheken und Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Zur Rose Group ist die grösste Versandapotheke Europas. Weitere Informationen finden Sie unter www.zurrosegroup.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0199729366, CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange

