General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) bewies erfolgreich seine neueste automatische Start- und Landefähigkeit (Automatic Takeoff and Landing Capability ATLC) unter Verwendung einer Satellitenkommunikationsverbindung (SATCOM) für sein MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian ferngesteuertes Flugzeug (Remotely Piloted Aircraft RPA). Die Demonstration beinhaltete auch das erste SATCOM-Rollen des MQ-9B. Diese Fähigkeit wird die Notwendigkeit einer Bodenkontrollstation und eines Piloten einer Flugbesatzung, die sich an der Basisstation des Flugzeugs befinden, eliminieren, was die Lufttransportanforderungen drastisch reduzieren wird, wenn die RPA "vorwärts eingesetzt" ist.

The SATCOM-only Launch and Recovery Element (LRE) operations capped another great year for MQ-9B development, which included an endurance flight of more than 48 hours in May 2017 and the first FAA-approved flight for a RPA in non-segregated airspace in August 2017. (Photo: Business Wire)