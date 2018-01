Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Aus der Wissenschaft kommt scharfe Kritik an dem umstrittenen Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB). Laut einer neuen Studie überwiegen immer mehr die Käufe von Südländer-Anleihen, besonders von italienischen und spanischen Staatspapieren, dabei werde immer stärker vom vorgegebenen EZB-Kapitalschlüssel abgewichen. (FAZ S. 17)

SPD - Die Jusos zeigen sich nach der knappen Niederlage beim SPD-Sonderparteitag kämpferisch und wollen mit Neumitgliedern eine weitere große Koalition verhindern. "Jetzt gilt es, möglichst viele Groko-Kritiker in die Partei zu holen, damit wir beim Mitgliederentscheid das Ergebnis sprengen können", sagte Frederick Cordes, Juso-Chef in NRW. (Rheinische Post)

GROKO - Die Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), lehnt auch nach dem positiven Beschluss des SPD-Parteitags zur möglichen Bildung einer großen Koalition Nachverhandlungen zum Sondierungsergebnis von Union und SPD ab. "Es ist normal, dass die SPD neue Punkte in die Gespräche einbringen will. Das können aber nicht Punkte sein, die das Ergebnis der Sondierungen revidieren würden", sagte die CDU-Politikerin. (Rheinische Post)

GROKO - Der Wirtschaftsflügel der Union hat vor weiteren Zugeständnissen an die SPD im Zuge der weiteren Koalitionsgespräche gewarnt. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, sagte: "Keinen Millimeter kann die Union der SPD mehr entgegenkommen, nachdem schon insbesondere beim Europa-Kapitel teure Wechsel auf die Zukunft ausgestellt wurden. In den Koalitionsverhandlungen ist die Union zu warnen, dass sie sich auf diese unseriösen Spiele der SPD-Spitze einlässt, die sich in immer neuen roten Linien verheddert." (Bild)

DGB - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) setzt darauf, dass die SPD nach ihrem knappen Parteitagsvotum den Unionsparteien in Koalitionsverhandlungen weitere Zugeständnisse abringen kann. "Dieses Abstimmungsergebnis ist ein gutes Ergebnis für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und vor allem für Europa ein gutes Signal", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. "Aber es ist auch ein Auftrag für die Koalitionsverhandlungen, an Schwachpunkten kräftig nachzubessern." (FAZ)

GRIECHENLAND - Die Euro-Finanzminister machen heute den Weg frei für die nächsten 6,7 Milliarden Euro für Athen. Es soll die letzte Auszahlung aus dem dritten Hilfsprogramm für Griechenland sein. Laut EU-Kommissionsbericht hat die griechische Regierung 89 von 110 Reformschritten erfüllt. Alle restlichen Vorgaben werde die griechische Regierung bis Mitte Februar umsetzen. Interessant: Griechenland soll nicht nur das Geld erhalten, das nötig ist, um die laufenden Schulden zu tilgen. Sondern: Es sollen zusätzlich rund 1,9 Milliarden Euro fließen: als "Cash-Puffer" für die Zeit nach Ende des Hilfsprogramms. Denn dass Griechenland ab Herbst wirklich auf eigenen Füßen stehen kann, gilt als zweifelhaft. (Bild)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die Automobilindustrie lehnt es ab, alte Dieselautos mit neuer Reinigungstechnik auszurüsten. "Hardware-Nachrüstungen sind teuer, komplex und langwierig", sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Matthias Wissmann. Er reagierte damit auf ein Gutachten von Professor Georg Wachtmeister (TU München), der für eine Regierungsarbeitsgruppe (AG) festgestellt hat, dass Nachrüstungen eine "sehr effiziente Maßnahme zur Emissionsreduzierung" seien. Wachtmeister ist eine Kapazität in der Industrie und hat eine maßgebliche Rolle als Sachverständiger der Regierung bei der Aufarbeitung des Dieselskandals gespielt. (Handelsblatt S. 18/FAZ S. 15)

ELEKTROAUTO - Der erwartete Boom der Elektroautos könnte zu unerwarteten Nebenwirkungen führen. Die Netzbetreiber warnen vor Engpässen und Überlastungen in den Stromnetzen. Sogar einen Totalausfall halten die Konzerne für möglich. Nur mit Milliardeninvestitionen lässt sich die Gefahr eines Blackouts bannen. (Handelsblatt S. 16)

EUROPA - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht die Trump-Präsidentschaft als Chance für Europa. Gabriel formuliert das so: "In dieser unbequemen Situation müssen wir uns entscheiden: Wollen wir gestalten, oder wollen wir gestaltet werden? Wenn wir gestalten wollen, dann müssen wir unsere Interessen klarer definieren und entschiedener dafür einstehen - gerade gegenüber den USA. Genau das machen wir derzeit beim Nuklearabkommen mit dem Iran. Auf die gleiche Weise müssen wir für alle anderen Themenfelder, die uns mit den Amerikanern verbinden, unsere konkreten Ziele deklinieren, die richtigen Partner aussuchen und daran unsere Strategie ausrichten." Dem Außenminister schwebt also nicht anderes vor als eine strategische Neuausrichtung der Beziehungen zu den USA. (Handelsblatt S. 7)

FRANKREICH - Die führenden Wirtschaftsverbände aus Deutschland und Frankreich haben ihren Regierungen konkrete Vorschläge für eine verstärkte Zusammenarbeit vorgelegt. BDI und sein französisches Gegenstück Medef fordern unter anderem, im Zuge der geplanten Harmonisierungsbestrebungen die Wettbewerbsffährigkeit und den steuerlichen Wettbewerb zwischen den Ländern nicht zu vergessen. Das Papier soll am heutigen Montag veröffentlicht werden. (FAZ S. 17/Welt S. 5)

GESUNDHEITSKARTE - Die elektronische Gesundheitskarte steckt im Umsetzungsstau. Gesundheitsminister Hermann Gröhe soll das Projekt beschleunigen. (Handelsblatt S. 13)

