The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0204428 COMMONW.BK AUSTR. 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0204477 WELLS FARGO 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0017679 COMMONW.BK AUSTR. 2018FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0017703 WELLS FARGO 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA SGLD XFRA DE000A1ML4A7 SGL CARBON WA 12/18 BD00 BON EUR N

CA D7KD XFRA DE000DKB0176 DT.KREDITBANK OPF 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CK2 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CM8 LB.HESS.THR.CARRARA01U/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VPH9 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR N

CA K11E XFRA BE6248510610 KBC BANK 13/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4DA1 LB.HESS.THR.CARRARA01X/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2D49 NORDLB IS.S.1318 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB1780 NRW.BANK IS.A.178 BD01 BON EUR N

CA XFRA US46625HJF82 JPMORGAN CHASE 13/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US46625HJG65 JPMORGAN CHASE 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796NP00 US TREASURY BILL 01/25/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0876446773 NATL AUSTR. BK 13/18 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS0876782615 ABN AMRO BANK 13/18 MTN BD01 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB4JH3 LB.HESS.-THR. 0513B/009 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4SH1 HSH NORDBANK ZS 23 14/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA PL0000104717 POLEN 07/18 FLR BD02 BON PLN N

CA PFEC XFRA XS0432072022 PFIZER INC. 09/38 BD02 BON GBP N

CA M4TB XFRA XS1070709313 MATALAN FIN. 14/20 REGS BD02 BON GBP N