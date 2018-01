The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0250108 BEND.+ADE.BK 18/23 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2GSNS8 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDL9 DZ BANK IS.A839 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRN0 DEKA IHS SERIE 7588 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1C5 LBBW HPF 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA US172967LU33 CITIGROUP INC 18/39 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US172967LV16 CITIGROUP INC 18/23 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US251526BP38 DT.BANK NY. NTS DL 18/21 BD00 BON USD N

CA XFRA USG65437AA63 NOBLE HOLDING INTL 18/26 BD00 BON USD N

CA BACT XFRA US92343VEN01 VERIZON COMM 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DU48 WESTPAC BKG 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DV21 WESTPAC BKG 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DW04 WESTPAC BKG 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1756550429 WORLD BK 18/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1756725831 CIBC 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1757394322 BARCLAYS 18/26 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1757815953 DT.BANK SYD. 18/23 AD BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1757821688 SUMMIT GERMANY 18/25 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1757824864 DT.BANK SYD. 18/23 AD BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1757830085 DWR CYMRU FIN.18/36 MTN BD01 BON GBP N

CA GJ2B XFRA CA03240P2070 ANACONDA MNG CORP. EQ00 EQU EUR N

CA EKU2 XFRA CA68248A1066 ONE WORLD LITHIUM EQ00 EQU EUR N

CA 1AQ1 XFRA US30048L1044 EVOFEM BIOSCIENC.DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA 6501 XFRA US68373L2088 OPGEN INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N