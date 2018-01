FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1

OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50

XFRA CA03240P1080 ANACONDA MNG CORP.

XFRA US68373L1098 OPGEN INC. DL-,01