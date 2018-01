Die luftgekühlten Kaltwassersätze der "Aries Tech"-Serie wurden entwickelt, um gegenwärtige und zukünftige Anforderungen in der Prozesskühlung und bei Klimaanwendungen zu erfüllen. Standardmäßig sind alle Aries Tech-Kaltwassersätze mit vier hermetischen Scroll-Verdichtern in Tandemkonfiguration ausgestattet, die in zwei getrennten Kältekreisen mit R 410A als Kältemittel arbeiten. Die Kälteleistungen reichen von 164 bis 365 kW, die Wärmeleistungen von 179 bis 374 kW. Die verbauten Plattenverdampfer bestehen aus mit Kupfer gelötetem Edelstahl. Die Verflüssigungsseite wird mit zwei Registern realisiert, die lufttechnisch völlig unabhängig voneinander jeweils mit jeweils einem der beiden Kältekreise verbunden sind. Axialventilatoren mit sichelförmigen ...

