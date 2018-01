Dividenden im Fokus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Drillisch und Tele Columbus vs. Telecom... » adidas und World Wrestling... DividendenAdel Thema des Monats diesen Donnerstag (25. Januar) um 18.00 Uhr auf echtgeld.tv: DIVIDENDE. Wurde ja auch Zeit! Aber weil es dazu doch so einiges zu sagen gibt, einfach mal die Frage - was interessiert Euch besonders? Welche Strategien, Indices, ETFs oder Fonds sollen wir in der Sendung unter die Lupe nehmen? Wer live dabei sein und abstimmen will, meldet sich am besten jetzt schon an (http://bit.ly/echtgeldTV_180125). Und gerne könnt Ihr natürlich auch Fragen zu einzelnen (Dividenden-)Aktien posten. Auf die gehen Tobias Kramer und ich allerdings erst am 1. Februar ein....

