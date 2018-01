Genf (awp) - Der Luxusgüterkonzern Richemont plant die Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) ganz zu übernehmen. Dazu lanciert Richemont für die an der italienischen Börse kotierte Gesellschaft ein öffentliches Übernahmeangebot und offeriert 38 EUR je Aktie, wie der Konzern am Montag schreibt. Am Freitag gingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...