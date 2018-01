Der dänische Schmuckhersteller war im Sommer 2011 an die Börse gegangen und hatte seitdem eine fulminante Wachstumsstory gezeigt. Innerhalb von fünf Jahren hat sich der Aktienkurs verzwanzigfacht. In derselben Zeit wurde der Umsatz auf gut 2,55 Mrd. € verdreifacht, während sich der Gewinn auf rund 850 Mio. € versechsfacht hat. Vor allem Charms-Armbänder und -Anhänger entwickelten sich bei der Zielgruppe zu wahren Kultobjekten und entfachten dieSammelleidenschaft. Mit diesen goldenen Zeiten ist es allerdings seit Sommer 2016 vorbei. Ausgehend vom Allzeithoch hat der Kurs rund 40 % nachgegeben. Zudem wurde die PANDORA-Aktie zu einer beliebten Spielwiese für Leerverkäufer. Laut Daten des Analysedienstleisters IHS Markit ist rund jede zehnte Aktie an Short-Seller verliehen. Das hat nicht nur den Aktienkurs, sondern auch die Bewertung implodieren lassen. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2018 liegt das KGV noch nicht einmal bei 10. Das ist rund 30 % weniger als das historische Mittel. Und es liegt auch deutlich unter dem Bewertungsdurchschnitt der Branche, der laut der Royal Bank of Canada bei einem KGV von 21 liegt. Was war der Grund dafür, dass aus dem einstigen Highflyer der Börse ein gefallener Engel wurde? Der Schlüssel ist der US-Markt, wo PANDORA 25 % seines Umsatzes generiert. Das Wachstum ist allerdings auf diesem wichtigen Absatzmarkt zum Erliegen gekommen. Auslöser dafür ist ein geändertes Konsumverhalten. Shopping-Center werden weniger frequentiert, aber gerade dort war PANDORA stark vertreten. Ein zweiter Belastungsfaktor kam noch hinzu: Ein Preisanstieg von Silber, PANDORAs wichtigstem Rohstoff, sorgte zugleich für Druck auf der Kostenseite. Das machte dieMisere komplett.



Die Reaktion der Börse fiel allerdings sehr US-zentrisch aus. Das heißt, die Anleger gewichteten die Absatzsorgen in den USA sehr hoch, übersahen dabei aber, dass PANDORA in anderen Regionen der Welt weiterhin ihren straffen Wachstumskurs fortsetzte. Dennoch wurden aus einem jährlichen Wachstum von 40 bis 50 % nur noch 10 bis 20 %. Zudem hat das Management längst seine Hausaufgaben gemacht. In den schlecht laufenden US-Einkaufsmalls wurden Läden geschlossen, während man die Anstrengungen auf dem dynamisch wachsenden asiatischen Markt intensiviert hat. Bereits heute trägt die RegionAsien/Pazifik rund ein Fünftel zum Konzernumsatz bei. Vor allem China und Indien erweisen sich dort alsWachstumstreiber. Europa bleibt mit rund 50 % der weitaus wichtigste Markt. Das Ziel PANDORAs dürfte zweifellos darin bestehen, Asien/Pazifik zum zweitwichtigsten Markt zu machen, um den belastenden Einfluss des US-Marktes weiter zu verringern. PANDORA ist weiterhin in einem hochattraktiven Geschäftsfeld unterwegs. Erschwinglicher Schmuck wie PANDORAs Armbänder, Anhänger, Ketten und Ringe sind weiterhin heiß begehrt. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain wächst der Luxusgütermarktjährlich um 5 %, während sich Schmuck mit + 6,5 % sogar noch dynamischer entwickelt. HSBC ist zudem überzeugt, dass das größte Wachstumspotenzial in China und Kontinentaleuropa sowie im Onlinehandel schlummert. Gerade hier ist PANDORA sehr gut aufgestellt, was vom Markt bisher zu wenig berücksichtigt wurde. Aber offensichtlich hat ein Umdenkungsprozess eingesetzt. Der Aktienkurs hat sich bereits von seinem Tief gelöst, auch wenn der Abwärtstrend noch nicht nach oben gebrochen werden konnte. Eigentlich dürften die Zahlen für 2017 einen ersten positiven Impuls setzen, deren Veröffentlichung für Anfang Februarvorgesehen ist. Aber bereits vorletzte Woche verschreckten die Dänen die Anleger mit der Meldung, dass man 2017 die eigenen Umsatzerwartungen verfehlt habe. Zudem sollen Wachstum und Gewinnmarge in den kommenden Jahren etwas gedämpfter als bisher ausfallen. Der Aktienkurs erhielt deshalb einen erneuten Nackenschlag von rund 14 %. Am 16. Januar allerdings kam es zu einer Gegenreaktion: Auf einemInvestorentag in Kopenhagen stellte PANDORA seine Strategie und Zielsetzung für die nächste Zukunft dar. So will man z. B. zukünftig mehr neue Schmuckstücke auf den Markt bringen. Bis 2022 soll die Zahl der Produktneuheiten auf 800 pro Jahr verdoppelt werden.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 3 vom 20.1.2018.



