Ad-hoc Mitteilung: Vorläufige Finanzkennzahlen 2017 (ungeprüft)

Rekordwerte setzen sich fort

Sant'Antonino, Schweiz, 22. Januar 2018. Der Fördertechnikspezialist Interroll entwickelte sich auch im Geschäftsjahr 2017 stark und erreichte erneut Rekordwerte: Der Bestelleingang stieg auf CHF 458,1 Mio. (+13.0% zum Vorjahr), der Nettoumsatz auf CHF 450,7 Mio. (+12.3%).

Der Bestelleingang 2017 lag mit CHF 458,1 Mio. um +13.0% über dem Vorjahreswert (+12.0% in lokalen Währungen). Damit wurde der höchste Bestelleingang in der Unternehmensgeschichte gemessen. Überproportional wuchs die Region "Americas" mit +21.1% zum Vorjahr.

Getragen von einem besonders starken 4. Quartal 2017 kletterte der Nettoumsatz in der Berichtswährung um +12.3% auf CHF 450,7 Mio. (+11.3% in lokalen Währungen), was ebenfalls einem Firmenrekordwert entspricht. Das organische Umsatzwachstum steuerte +12.0% bei. Besondere Wachstumstreiber waren die Produktgruppen "Drives" (+19.0% zum Vorjahr) sowie "Conveyors & Sorters" (+17.6%). "Drives" profitierten unter anderem von einer neuen innovativen Motorenplattform, "Conveyors & Sorters" von Grossaufträgen.

"Die Absatzmärkte von Interroll entwickeln sich weltweit gut", erklärt Daniel Bättig, Chief Financial Officer der Interroll Holding AG und ergänzt: "Mit ihrer strategischen Ausrichtung auf besonders wachstumsstarke Kundensegmente, wie den globalen Online-Handel, den Flughafenbau, die Lebensmittel- und Getränkeindustrien sowie Warehousing und Smart Factories will die Gruppe weiterhin stark expandieren."

Der vollständige Geschäftsbericht 2017 mit dem endgültigen Zahlenwerk wird anlässlich der Bilanzmedienkonferenz am 23. März 2018 in Zürich präsentiert.

Kontakte

Daniel Bättig

Chief Financial Officer

+41 91 850 25 44

Martin Regnet

Global PR Manager

Via Gorelle 3 ¦ 6592 Sant'Antonino ¦ Switzerland

+41 91 850 25 21

(investor.relations@interroll.com: mailto:investor.relations@interroll.com)

(www.interroll.com: http://www.interroll.com/)

Finanzkalender 2018

23.03. Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017 und Bilanzmedienkonferenz

04.05. Generalversammlung

03.08. Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018 und Web Conference (in English)

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattform basierten Produkten und Services in den Kategorien «Rollers» (Förderrollen), «Drives» (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), «Conveyors & Sorters» (Förderer & Sorter) sowie «Pallet & Carton Flow» (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von CHF 401,5 Mio. und 2.000 Mitarbeitenden (2016).