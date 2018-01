Der Dax steht vor einem freundlichen Wochenstart. Banken und Broker sehen den deutschen Leitindex am Montag morgen rund 0,25 Prozent höher bei 13.470 Punkten. In der Hoffnung auf eine starke Bilanzsaison war das deutsche Börsenbarometer am Freitag mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 13434 Zähler ins Wochenende gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...