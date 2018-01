DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der SPD-Sonderparteitag hat für die Aufnahme von Verhandlungen zur Fortsetzung einer großen Koalition gestimmt. Eine Mehrheit von 362 der 642 Delegierten inklusive Parteiführung sprach sich für Gespräche mit CDU und CSU aus, 270 waren dagegen. Vor allem die Parteijugend (Jusos) und Teile des linken Flügels hatten in der Debatte gegen ein neuerliches schwarz-rotes Bündnis argumentiert. Ihre Sorge ist, dass die SPD weiter an Rückhalt bei den Wählern verliert. Parteichef Martin Schulz sagte: "Strahlen wäre zu viel. Aber wir sind natürlich erleichtert". Er kündigte an, dass die SPD in den nun anstehenden Koalitionsgesprächen nachverhandeln wolle. Konkret will die SPD CDU und CSU Zugeständnisse bei der Abschaffung befristeter Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund, bei der Angleichung von Arzthonoraren für privat und gesetzlich Versicherte sowie beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus abtrotzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erleichtert und sagte, im Detail werde es sicher noch Änderungen geben. Sie vermied es in ihrer kurzen Erklärung aber, rote Linien aufzuzeigen, die für sie nicht verhandelbar sind.

TAGESTHEMA II

Wegen der festgefahrenen parlamentarischen Verhandlungen im Haushaltsstreit hat der US-Senat ein geplantes Votum verschoben. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell setzte die Abstimmung über den Übergangshaushalt, der die Staatsfinanzierung für die kommenden drei Wochen sichern solle, nun für Montagmittag (Ortszeit; 18.00 Uhr MEZ) an. Ursprünglich hatte er ein Votum in der Nacht zu Montag (07.00 Uhr MEZ) geplant. Damit bleibt es zu Beginn der Arbeitswoche bei der Haushaltssperre. Die Bürger dürften die Auswirkungen am Morgen spüren. Die Verabschiedung des Übergangshaushalts in der Nacht hätte dies verhindern sollen. Allerdings konnten sich McConnell und der demokratischen Fraktionschef Chuck Schumer weiterhin nicht auf einen Kompromiss einigen. Die Verschiebung des Votums soll beiden Seiten mehr Zeit für Verhandlungen geben. Die Haushaltssperre war in der Nacht zum Samstag in Kraft getreten, nachdem im Senat nicht die nötige Mehrheit für einen Übergangshaushalt zustande kam. Die Republikaner verfügen über 51 der 100 Sitze in der Kongresskammer, nötig für die Annahme des Haushalts ist eine Mehrheit von mindestens 60 Stimmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos

Außerdem im Tagesverlauf:

- AT/Air-Berlin-Tochter Niki Luftfahrt GmbH, Sitzung Gläubigerausschuss,

voraussichtlich Entscheidung über Verkauf, Wien

DIVIDENDENABSCHLAG

Thyssenkrupp 0,15 EUR Enel 0,105 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.807,30 -0,13 Nikkei-225 23.816,33 0,03 Schanghai-Composite 3.494,42 0,00 DAX 13.434,45 1,15 DAX-Future 13.468,00 1,41 XDAX 13.474,11 1,41 MDAX 27.455,24 0,91 TecDAX 2.703,04 0,72 EuroStoxx50 3.649,07 0,78 Stoxx50 3.253,61 0,44 Dow-Jones 26.071,72 0,21 S&P-500-Index 2.810,30 0,44 Nasdaq-Comp. 7.336,38 0,55 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,56 +7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Chancen für eine Attacke auf das Allzeithoch im DAX sind zum Wochenauftakt gut. Zwar rechen Händler erst einmal mit wenig veränderten Kursen in Europa. "Die europäischen Börsen bleiben aber mit dem 'Ja' der SPD zu Koalitionsverhandlungen in der 'Pole-Position'", sagt ein Marktteilnehmer. "Mit der Hoffnung auf eine neue Regierung wachse auch die Erwartung auf eine Vertiefung der Eurozone, die dadurch krisenfester werden sollte", sagt er. Zwar könnte der "Shutdown" von US-Behörden auch die europäischen Märkte erst einmal bremsen, "positiv ist aber, dass der Dollar nicht negativ reagiert", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Fester - An den Märkten setzt sich immer mehr die Bereitschaft durch, den Konjunkturaufschwung auch in Form steigender Aktienkurse einzupreisen. Dazu passten überraschend starke Quartalszahlen von BASF. Gleichzeitig wird der steigende Euro nicht mehr nur negativ gesehen, weil er die Inflation im Zaum halten könnte und damit die EZB eine weiter expansive Geldpolitik fahren könnte. BASF erhöhten sich um 1,6 Prozent und erreichten im Verlauf ein Allzeithoch. Für Chemie-Subindex in Europa ging es um 0,5 Prozent nach oben. Lanxess gewannen 1,0 Prozent und Covestroc 1,7 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Der DAX markierte ein neues Jahreshoch und bewegte sich in Richtung seines Allzeithochs bei 13.526 Punkten. Adidas setzten sich mit dem Ausbruch aus einer zweiwöchigen Seitwärtsbewegung an die DAX-Spitze und stiegen um 6,9 Prozent. Die Analysten von Macquarie hatten das Kursziel leicht erhöht, dieses liegt jedoch rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Für Thyssenkrupp ging es um 4,4 Prozent nach oben. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger kündigte nach Kritik von Großaktionären auf der HV an, die Strategie im Mai zu überprüfen und die finanziellen Zielsetzungen anzupassen. Ceconomy brachen um 12,7 Prozent ein nach enttäuschenden Zahlen zum Weihnachtsquartal. Einen zwischenzeitlichen Kurseinbruch von bis zu 17 Prozent verzeichneten Süss Microtec nach einer Gewinnwarnung. Im Handel hieß es dazu aber, hierbei handele es sich lediglich um verschobene Buchungstermine. Die Aktie erholte sich deutlich und schloss nur noch mit einem Abschlag von 3,0 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Freitag herrschte im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien die vor dem Wochenende typische Ruhe, auch wenn die Kurse im Sog der US-Börsen nochmals leicht zulegten. Auffällig war die Reaktion der Biotest-Aktie auf die Zustimmung der US-Behörden zur Übernahme durch die chinesische Creat. Die Stammaktien seien um 15 Prozent auf 31 Euro gesprungen, berichtete ein Händler.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die drohende Haushaltssperre beeindruckte kaum. Die Anleger setzten vielmehr weiter auf die robste Konjunktur und kauften Aktien. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes schafften neue Rekordhochs. Der Dow wurde von kräftigen Verlusten bei American Express (-1,8 Prozent, IBM (-4 Prozent) und General Electric (-3,1 Prozent) gebremst. Bei American Express und IBM belasteten enttäuschende Quartalsausweise, GE litten abermals unter einer Sonderbelastung im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft, die der Konzern vor einigen Tagen angekündigt hatte. Zudem gab es einen kritischen Kommentar der Deutschen Bank zu GE. Die Analysten vermuten, dass GE eine Kapitalerhöhung vornehmen muss. Laut dem Vorsitzenden des zuständigen Index-Kommitees könnte wegen der heftigen Kursverluste auch die Entnahme der Aktie aus dem Dow drohen. Nike (+4,8 Prozent) profitierten von der Hochstufung auf Outperform von Neutral durch Wedbush.

Am Anleihemarkt setzte sich der Ausverkauf der vergangenen Tage fort. Hier war es eher die Zinspolitik der US-Notenbank, die auf den Notierungen lastete und die Renditen nach oben trieb. Der Anstieg der Renditen zeuge überdies davon, dass die Anleger mit einer höheren Inflation rechneten, sagte Tracy Monroe Nolte von Advisors Asset Management.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % Fr, 8:21 Uhr Do, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2225 -0,25% 1,2256 1,2239 +1,8% EUR/JPY 135,50 -0,23% 135,81 135,80 +0,2% EUR/CHF 1,1765 +0,31% 1,1729 1,1741 +0,5% EUR/GBP 0,8818 +0,00% 0,8818 1,1345 -0,8% USD/JPY 110,84 +0,02% 110,82 110,98 -1,6% GBP/USD 1,3863 -0,26% 1,3899 1,3885 +2,6% Bitcoin BTC/USD 11.607,24 +3,65% 11.509,00 11.856,22 -19,19

Vor dem Hintergerund des Streits um den US-Haushalt und des drohenden "Shutdown" von Behörden gab der Dollar zeitweise deutlicher nach - insbesondere zum Euro. In der Spitze lag der Euro nur knapp unter der Marke von 1,23 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung aber wieder deutlich schwächer bei etwa 1,2230 Dollar. In der Nacht zum Samstag schoss der Euro dann wieder nach oben auf etwa 1,2270, nachdem bekannt geworden war, dass sich Demokraten und Republikaner im Senat nicht auf einen Übergangshaushalt bis zum 16. Februar einigen konnten. Seitdem erholt sich der Dollar aber wieder, am frühen Montag liegt der Euro bei 1,2227 Dollar. Das Repräsentantenhaus hatte am Donnerstag für die Übergangslösung gestimmt. Auch zum Yen zeigt sich die US-Währung kaum verändert im Vergleich zum Freitagabend.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,50 63,37 +0,2% 0,13 +5,1% Brent/ICE 68,76 68,61 +0,2% 0,15 +3,2%

Die Ölpreise bauten ihre leichten Vortagesverluste noch aus. Die International Energy Agency (IEA) erwartet für dieses Jahr eine Rekordfördermenge in den USA. Die wöchentlichen Daten des Unternehmens Baker Hughes zu den "aktiven" Ölbohranlagen untermauerten die Prognose der IEA: Zwar wurde in dieser Woche an fünf Anlagen weniger als in der vergangenen Woche Öl gefördert, im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl aber um 196 auf 747 erhöht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,9 Prozent auf 63,37 Dollar, für Brent ging es um 1 Prozent auf 68,61 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,84 1.331,72 +0,0% +0,13 +2,2% Silber (Spot) 17,03 17,02 +0,0% +0,01 +0,6% Platin (Spot) 1.014,75 1.012,40 +0,2% +2,35 +9,2% Kupfer-Future 3,20 3,17 +0,6% +0,02 -2,9%

Die Sorgen um eine mögliche Lahmlegung von US-Behörden und die daraus resultierende Dollarschwäche verschafften dem sicheren Hafen Gold etwas Zulauf. Für die Feinunze ging es um 0,4 Prozent auf 1.333 Dollar nach oben.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

RATING: GRIECHENLAND UND SPANIEN

Für Griechenland und Spanien zahlen sich die Bemühungen um die Konsolidierung ihrer Staatshaushalte aus. Die Ratingagentur Fitch stufte Spanien auf A- von BBB+ hoch, Standard & Poor's (S&P) erhöhte Griechenland auf B von B-. Im Fall von Spanien ist der Ausblick stabil, bei Griechenland sogar positiv.

ÖLFÖRDERUNG

Der saudische Ölminister fordert langfristig eine Kooperation des Erdölkartells-Opec mit Nicht-Mitgliedern. "Wir sollten unsere Bemühungen nicht auf 2018 beschränken. Wir müssen uns über einen längerfristigen Rahmen für unsere Kooperation unterhalten.", sagte er im Vorfeld eines Opec-Treffens in Maskat.

SPANIEN

Der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat erneut die spanische Justiz auf den Plan aufgerufen. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, für den Fall dass sich Puigdemont am Montag - wie von ihm angekündigt - nach Dänemark begebe, werde sie den mit dem Fall befassten Richter umgehend auffordern, einen neuen internationalen Haftbefehl gegen den Politiker zu erlassen. Ziel sei es, Puigdemont festnehmen und an Spanien ausliefern zu lassen. Puigdemont will an der Universität Kopenhagen an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.

STROMMARKT DEUTSCHLAND

Bis 2035 könnte jedes dritte Auto auf deutschen Straßen elektrisch angetrieben werden. Doch das deutsche Stromnetz ist auf den bevorstehenden Boom von Elektroautos nur unzureichend vorbereitet. "Bereits ab einer E-Auto-Quote von 30 Prozent wird es ohne Gegenmaßnahmen zu flächendecken Stromausfällen kommen", heißt es in einer bisher unveröffentlichten Studie von Oliver Wyman und der TU München, aus der das Handelsblatt zitiert.

CONTINENTAL

schließt im Zuge des Konzernumbaus eine vollständige Trennung vom sehr profitablen Reifengeschäft aus. "Um eine bessere Bewertung für ein bestimmtes Arbeitsgebiet zu erhalten, muss man es ja nicht gleich komplett veräußern", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche.

DEUTSCHE TELEKOM

ist laut ihres Finanzvorstands "zuversichtlich", im laufenden Jahr einen Zuwachs des freien Cashflow und damit auch der Dividende um rund 10 Prozent zu erreichen. Darüber hinaus stellte Finanzchef Thomas Dannenfeldt nach 2018 weiter steigende Dividenden in Aussicht.

SIEMENS

Die Belegschaftsaktionäre der Siemens AG wollen Vorstandschef Joe Kaeser und Vorstandsmitglied Kim Davies auf der Hauptversammlung am 31. Januar nicht entlasten. Der Verein von Belegschaftsaktionären bewertet den Personalabbau und die beabsichtigten Werkschließungen im Bereich Power and Gas als "grundsätzlich falsch".

THYSSENKRUPP

Bei der Abstimmung über die Entlastung des Vorstands hat sich der kritische Investor Cevian seiner Stimme enthalten. Insgesamt erhielt der Vorstand unter CEO Hiesinger eine Zustimmung von rund 96 Prozent.

VOLKSWAGEN

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat für mehrere Audi-Modelle Rückrufe angeordnet. Bei der Überprüfung der Modelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7 mit Dreiliter-Diesel und Abgasnorm 6 hat die Behörde unzulässige Abschalteinrichtungen festgestellt.

AIRBUS

könnte nach dem Milliardenauftrag von Emirates eine weitere Order für den Großraumflieger A380 an Land ziehen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informanten berichtet, verhandelt Airbus mit British Airways über einen Auftrag, der mehr als sieben Maschinen dieses Typs umfassen könnte.

AIR BERLIN/NIKI

Airline-Gründer Niki Lauda hat für den derzeit neuerlich laufenden Verkaufsprozess der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki wieder den britischen Reisekonzern Thomas Cook mit dessen Fluglinie Condor ins Boot geholt. Am Montag soll die Entscheidung über den Zuschlag für Niki fallen, wie die österreichische Insolvenzverwalterin Ulla Reisch gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte.

DELIVERY HERO

Der Chef des niederländischen Essenslieferdienst-Konzern Takeaway.com kann sich im Rahmen der erwarteten Konsolidierung des Marktes einen Zusammenschluss mit Delivery Hero vorstellen. "Eine Fusion wäre eine Option", sagte Jitse Groen dem Tagesspiegel. In Deutschland, wo der Konzern unter der Marke "Lieferando" agiert, sieht sich das Unternehmen dafür in einer starken Position. Die Konsolidierung werde kommen, erwartet Groen. "In jedem großen Land der Welt kann es nur einen Anbieter geben", sagte er.

TUI

rechnet für dieses Jahr mit einem starken Ergebnis. "Wir hatten bis Mitte Januar die stärkste Buchungswoche unserer Geschichte. Nach jetzigem Stand werden wir in der Saison 2018 so viele Reisen wie nie zuvor verkaufen", sagte Vorstandschef Fritz Joussen der Rheinischen Post.

BUNGE

Um den US-Agrarrohstoffkonzern Bunge könnte sich ein Übernahmekampf entspinnen. Archer Daniels Midland (ADM) habe gegenüber Bunge Übernahmeinteresse signalisiert, sagten informierte Personen. Vergangenes Jahr hatte der Rohstoffhändler Glencore mit Sitz in der Schweiz Interesse an Bunge bestätigt. Details der ADM-Annäherung sind unklar.

RICHEMONT

bietet 38,00 Euro je Aktie für Yoox Net-a-Porter (Schlusskurs am Freitag 30,26 Euro)

SANOFI

will das auf die Therapie von Hämophilie (Bluterkrankheit) spezialisierte Biotechunternehmens Bioverativ für rund 11,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Je Bioverativ-Aktie bietet Sanofi 105 Dollar in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 64 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

UBS

ist wegen der Steuerreform in den USA im Schlussquartal 2017 in die roten Zahlen gerutscht. Der Nettoverlust erreichte 2,224 Milliarden Franken. Analysten hatten mit einem etwas geringeren Minus von 2,15 Milliarden Franken gerechnet, nachdem das Geldhaus im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn von 636 Millionen erzielte. UBS hatte bereits angekündigt, dass die Steuerreform das Geldhaus teuer zu stehen kommt, weil die niedrigeren Steuersätze Abschreibungen auf bestimmte Bilanzposten erforderlich machen. Vor Steuern stieg der Gewinn aber, und zwar stärker als erwartet: Hier steigerte sich UBS um ein Drittel auf 997 Millionen Franken, während die Prognose der Analysten bei 889 Millionen gelegen hatte. Die Einnahmen stiegen wie von den Experten erwartet auf 7,122 von 7,055 Milliarden Franken.

