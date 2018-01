Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) zahlt am 6. März 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 58 US-Cents aus. Record date ist der 20. Februar 2018. Seit 281 Quartalen bzw. seit dem Jahr 1948 erhalten die Investoren bereits eine Dividende. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,32 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 44,44 US-Dollar (Stand: 19. Januar 2018) ergibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...