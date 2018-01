Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden. TOP 1 09:30 Uhr, Deutschland: Landwirtschaftsmesse Farm & Food 4.0 zur Zukunft in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, Berlin. TOP 2 10:00 Uhr, Deutschland: Jahrespressegespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...