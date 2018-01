IRW-PRESS: Castle Silver Resources Inc.: Castle Silver Resources schlägt Namensänderung in Canada Cobalt Works vor

19. Januar 2018 - Castle Silver Resources Inc. (TSX.V: CSR, OTC: TAKRF, FRANKFURT: 4T9B) (das Unternehmen oder CSR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf seiner bevorstehenden ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2018 im Wege einer Sonderabstimmung durch die Aktionäre des Unternehmens eine Namensänderung in Canada Cobalt Works Inc. (Canada Cobalt) vorschlagen wird.

Die drei wichtigsten Gründe für die vorgeschlagene Namensänderung in Canada Cobalt sind:

- Der neue Name trägt dem Schwerpunkt von CSR auf Kanadas führendem Kobaltgebiet besser Rechnung; - CSR hat weit vor dem Anstieg der Kobaltpreise, der 2015 begann, die Weichen für den Erfolg des Kobaltzweigs seines Geschäfts gestellt, indem es erstklassige Konzessionen in Nord-Ontario erwarb und weiterentwickelte und gleichzeitig technologische Möglichkeiten im Kobaltsektor erforschte; - Die Namensänderung trägt zur Beschleunigung der Bemühungen um den Markenaufbau des Unternehmens bei und erhöht die allgemeine Bekanntheit von CSR bei auf Kobalt ausgerichteten Anlegern.

Frank Basa, President und CEO von CSR, sagte dazu: Die vorgeschlagene Namensänderung kommt genau zur rechten Zeit, als wir unser unterirdisches Kobaltprogramm in der ehemaligen Produktionsstätte Castle ausweiten und Schritte zur Erschließung des vollständigen Potenzials unseres eigenen Re-2OX-Verfahrens unternehmen. Wir zeigen, wie Kobalt in Kanada funktionieren kann und freuen uns darauf, unsere Aktionäre in Kürze über den aktuellen Stand dieser Initiativen zu informieren.

Mit dem neuen Namen wird unsere Ausrichtung auf die Exploration, Gewinnungsmöglichkeiten und technologische Lösungen im Kobaltbereich hervorgehoben. Unser Ziel ist es, dem wachsenden Bedarf der Batteriebranche vom kobaltreichen Norden Ontarios aus, einem Bergbaugebiet, das sich ein Jahrhundert vor der zunehmenden Kobaltnachfrage auf die hochgradige Silberproduktion stützte, zu bedienen, sagte Basa abschließend.

Dank der Geschichte von CSR in der Region Gowganda-Cobalt im Norden Ontarios hat das Unternehmen als Pionier (First Mover) einen Vorteil hinsichtlich des kritischen unterirdischen Zugangs (Mine Castle) und eines eigens entwickelten hydrometallurgischen Verfahrens (Re-2OX), womit Kobaltkonzentrat zu kundenspezifischen Testproben zur Bewertung durch Endnutzer in der Batteriebranche verarbeitet wird. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen das Re-2OX-Verfahren, um auf Nischen im Markt für Batterierecycling abzuzielen.

Die Namensänderung wird nicht mit einer Aktienzusammenlegung einhergehen, da CSR über lediglich 60 Millionen ausstehende Aktien und einen soliden Kassenbestand von rund 2 Millionen $ verfügt.

Über Castle Silver Resources

Die Minen Castle, Beaver und Violet gehören zu den am weitesten erschlossenen Konzessionen im Cobalt Camp in Nord-Ontario. Obwohl die Minen eine Gesamtfläche von nur 2.840 Hektar umfassen, sind sie Quellen von hochgradigem Kobalt, die sich rasch soweit erschließen lassen, dass ein Abbau möglich wird. Das Unternehmen verwendet außerdem das Re-2OX-Verfahren, das im Hinblick auf die Abscheidung verschiedener Metalle, aus denen sich die Mineralisierung des Erzgangsystems im Cobalt Camp zusammensetzt, im Pilotversuch getestet wurde. Das Unternehmen reiste nach Japan und China, um sich mit Käufern von Salzen auf Kobaltbasis zu treffen. Diese Salze finden im Lithiumbatteriemarkt Anwendung. Derzeit laufen Studien im Hinblick auf die Entwicklung einer Verarbeitungsanlage (Mühle) und einer Laugungsanlage in einem der Konzessionsgebiete von Castle Silver Resources.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng. President & Chief Executive Officer Weitere Informationen erhalten Sie über: Frank J. Basa, P. Eng., President & CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Investor Relations, Tel. 416-710-2410, E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com

Castle Silver Resources Inc. 3028 Quadra Court Coquitlam, B.C., V3B 5X6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

