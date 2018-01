Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta007/22.01.2018/08:00) - - Die BAWAG Group und die Online-Kreditplattform Spotcap geben den Abschluss einer marktführenden strategischen Partnerschaft bekannt, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) in Österreich für Online-Kredite und Kreditfazilitäten Zugang zu taggleicher Finanzierung zu bieten. Das neue Kreditvergabeservice der BAWAG P.S.K. basiert auf Spotcaps hochmoderner Online-Plattform. Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2018 geplant.



Mehr als 99% aller Unternehmen in Österreich sind KMUs. Viele von ihnen sind finanztechnisch unterversorgt aber gleichzeitig digital affin. Dies stellt eine einzigartige Möglichkeit dar, durch effizientere Produkte, Prozesse und Technologien Wert zu generieren sowie Marktanteile zu gewinnen. Die BAWAG P.S.K. ist sich der zahlreichen Herausforderungen bewusst, mit denen KMUs konfrontiert sind, und plant daher ihr KMU-Angebot zu erweitern. Damit will die Bank ihre KMU-Strategie durch erhebliche Investitionen in Kundenservice, Beratung und Produkte stärken.



Das neue Service richtet sich zunächst an bestehende BAWAG P.S.K. Kunden und wird in einem zweiten Schritt allen österreichischen KMUs offenstehen. Die Zusammenarbeit mit der BAWAG P.S.K. ist für Spotcap die erste strategische Partnerschaft in der DACH-Region. Es ist auch das erste Mal, dass österreichischen KMUs eine vollständig digitale und automatisierte Lösung für taggleiche Finanzierungen angeboten wird. Mit dieser Kreditplattform unterstreicht die BAWAG P.S.K. ihr Bekenntnis zur Ausweitung ihres Produktangebotes für kleine und mittlere Unternehmen.



David O'Leary, Vorstandsmitglied der BAWAG P.S.K. und ressortverantwortlich für das Retailgeschäft: "Unsere strategische Kooperation mit Spotcap ist ein weiteres Beispiel für unser Bestreben, unsere digitale Strategie voranzutreiben, die digitalen Vertriebsschienen weiter zu optimieren und erstklassige Produkte anzubieten - sei es durch Eigenentwicklungen oder strategische Partnerschaften. Nach einer intensiven Evaluierung des internationalen Markts für alternative Kreditvergabe haben wir uns aufgrund der führenden Technologie und Analytik für Spotcap entschieden. Unser Ziel ist es, das Bankgeschäft für unsere Kunden nicht nur einfacher, sondern auch besser zu gestalten. In diesem Sinn wird unser neues Angebot für KMUs in Österreich ein großer Fortschritt sein: Sie können sich nun ganz auf die Führung und Entwicklung ihres Unternehmens konzentrieren, anstatt viel Zeit auf die Bereitstellung von Finanzierungen zu verwenden.



Die Zusammenarbeit mit Spotcap und dieses attraktive Angebot stehen im Einklang mit unserer DACH-Strategie, sich auf Kernmärkte - mit Österreich als unserem Heimatmarkt - zu konzentrieren und eine skalierbare und dynamische Technologie zu nutzen. Im weiteren Verlauf unserer Partnerschaft werden wir auch prüfen, unsere Palette an innovativen Dienstleistungen für KMUs in der gesamten DACH-Region anzubieten."



Dr. Jens Woloszcza, Gründer und CEO von Spotcap: "Wir freuen uns sehr darauf mit der BAWAG Group zusammenzuarbeiten, um das Kreditangebot für KMUs in Österreich zu stärken. Wir investieren kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer hochmodernen Plattform und Analytik, um KMUs adäquate Finanzierung zu bieten, damit sie so effizient wie möglich wirtschaften können. Diese Partnerschaft ist auch ein Beleg für die Qualität unserer Online-Kreditplattform, die wir bereits in mehreren Ländern erfolgreich betreiben.



Für die BAWAG Group ist die Ausweitung ihres digitalen Angebots und die weitere Unterstützung von KMUs, auch in Zusammenarbeit mit erstklassigen FinTechs, ein wichtiger Teil ihrer Strategie. Damit ist sie für uns der ideale Partner für eine Kooperation im Rahmen unserer Lending-as-a-Service-Lösung."



Produkt und Prozess



Die Bereitstellung von Kreditfazilitäten - in der BAWAG P.S.K. als "ExpressFinanzierung" bezeichnet - wird künftig eines von mehreren Angeboten (wie Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierungen) sein, das die BAWAG P.S.K. ihren Geschäftskunden anbieten wird, um sie bei der Steuerung ihres Cashflows zu unterstützen. So erhalten KMUs die finanzielle Flexibilität, die sie für eine erfolgreiche Unternehmensführung benötigen. KMUs können über die vollständig digitale und von Spotcap unterstützte BAWAG P.S.K. Plattform in wenigen Minuten Kreditfazilitäten online beantragen, die noch am gleichen Tag zugezählt werden können.



Um eine verlässliche und zeitnahe Kreditentscheidung sicherzustellen, setzt die BAWAG P.S.K. die digitale Kreditantragsstrecke und die Analytik von Spotcap ein, die durch Erfahrungen aus anderen Märkten unterstützt wird. Die Risikomodelle wurden mit Unterstützung der Kreditspezialisten der BAWAG P.S.K. auf den österreichischen Markt sowie die Erfordernisse der Risikomanagements der Bank zugeschnitten. Die gemeinsame Plattform wird unter anderem mehrere externe Datenquellen sowie die bisherige Kontohistorie des KMU nutzen, um eine hochautomatisierte Entscheidung in Echtzeit und eine taggleiche Finanzierung zu ermöglichen.



Über die BAWAG Group



Die BAWAG Group AG ist die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den Banktöchtern easybank und start:bausparkasse in Österreich sowie der Südwestbank in Deutschland. Mit mehr als 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Die Bank verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und andere Industriestaaten ausgerichtet ist. Sie betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an.



Über Spotcap



Spotcap ist eine internationale Online-Kreditplattform, die flexible Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) anbietet. Modernste Technologie und ein speziell entwickelter Algorithmus für die zeitnahe, fundierte Analyse und Bewertung relevanter Unternehmensdaten ermöglichen KMUs Zugang zu taggleicher Finanzierung. Unter der Leitung von Gründer und CEO Dr. Jens Woloszczak ist Spotcap, mit Hauptsitz Berlin, als direkter Kreditgeber für KMUs in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Australien und Neuseeland tätig. Ab sofort bietet Spotcap seine innovative Technologie auch als Lending-as-a-Service Lösung führenden Finanzinstituten und Unternehmen an. Spotcap hat seit seiner Gründung 2014 100 Millionen Euro an Investitionen eingesammelt und wird von einer Reihe hochkarätiger Investoren unterstützt, darunter Rocket Internet, die Finstar Financial Group, Access Industries, Holtzbrinck Ventures und die Heartland Bank. Spotcaps wachsendes Team besteht derzeit aus mehr als 120 Mitarbeitern weltweit.



Rückfragehinweis:



BAWAG Group AG



Benjamin del Fabro (Head of IR & Communications) Tel: +43 (0) 5 99 05-22456 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com



Georgia Schütz-Spörl (Pressesprecherin) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-Mail: communications@bawaggroup.com



Spotcap



Keeley Reynolds (Global Head of Communications) Tel: +49 (0) 159 0131 3090 E-Mail: keeley.reynolds@spotcap.com Web: https://www.spotcap.com



(Ende)



