Branchenverändernde und vernetzte Mobilität für den europäischen Transportermarkt

Nach mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung anspruchsvoller Telematiklösungen für die weltweite Branche für schwere Nutzfahrzeuge (Heavy Goods Vehicles, HGV) bringt Astrata nun mit der Einführung von VanLinc sein Know-how in den europäischen Transportermarkt (Light Commercial Vehicles LCV) ein.

Diese benutzerfreundliche, umfassende Flottenmanagementlösung bietet Echtzeit-Einblicke über Fahrer- und Fahrzeugaktivitäten und andere Ressourcen und hilft Unternehmen, die Produktivität zu steigern und die Arbeitseffektivität zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen lässt sich VanLinc nahtlos in andere Back-Office Systeme integrieren und ermöglicht so ein vernetztes Arbeiten und eine verbesserte Effizienz. Unternehmen, die für Ihre Services Fahrzeuge benötigen, haben jetzt die Möglichkeit, die Betriebseffizienz zu maximieren, da eine einheitliche Lösung mit all ihren Geschäftssystemen kommuniziert. VanLinc lässt sich zudem mühelos mit Kühlsystemen integrieren, um damit eine konstante Temperaturkontrolle während des Transports zu gewährleisten.

Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge kann Astratas langjähriger Telematik-Kompetenz profitieren, denn weitere erstklassige Lösungen werden in das Software-Portfolio integriert. ADAMS Essential, eine Software für Supply- Chain-Management und Zustellung auf der "letzten Meile", verwaltet die gesamte Geschäftslogistik in einer einheitlichen und umfassenden Ansicht. Die Integration in andere Transport-, Lager- und Workflow-Management-Systeme bietet vollständige Transparenz und Kontrolle und hilft bei der Planung für die Zukunft.

Das innovative neue Produktportfolio von Astrata wurde zur Unterstützung aller Unternehmensbereiche entwickelt Flottenmanagement, Fahrerkontrolle, Routenplanung, Analytik und mehr. Damit wird der Kundenservice und die Reaktionsfähigkeit der Unternehmen auf einem immer stärker umkämpften Markt verbessert.

"VanLinc und ADAMS sind eindeutig revolutionäre Lösungen für den Transportermarkt, sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Die heutigen Transportmanagementsysteme und Supply Chain Management-Lösungen können den Anforderungen moderner Unternehmen nicht mehr gerecht werden. Unsere Lösungen lassen sich nahtlos in jedes andere Back-Office System integrieren wie beispielsweise Human Resources, Enterprise Resource Planning, Transport, Lagerhaltung und viele andere Lösungen. Alle Aspekte des täglichen Geschäftsbetriebs werden abgedeckt.", sagt Simon Hill, Head of LCV Solutions, Sales and Business Development.

Cagatay Kibriscikli, Managing Director bei Astrata Europe, fügt hinzu: "Astrata verfügt über eine starke Leistungsbilanz bei anspruchsvollen Telematikprodukten für schwere Nutzfahrzeuge für Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir haben auf unsere Kunden aus der Transport- und Logistikbranche gehört und erfahren, was sie sich von einem Unternehmen wünschen und eine Transporterlösung. Dieses und noch mehr haben wir in unsere Lösungen integriert."

Die Lösungen von Astrata werden bereits von namhaften Unternehmen wie DHL, TNT Express, Tesco, Linde und Shell verwendet, um den hohen Ansprüchen an Kundenservice und Performance des Geschäfts gerecht zu werden.

Sebastien Ruffino, Business Unit Manager bei TomTom BRIDGE, einem wichtigen Partner von Astrata, sagt: "Unsere Partnerschaft mit einem innovativen und kundenorientierten Unternehmen wie Astrata steht für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die vernetzte Mobilität auf eine ganz neue Ebene zu heben."

Astrata Europe ist eine Tochtergesellschaft der Astrata Group. Früher bekannt unter dem Namen Qualcomm Enterprise Services Europe liefert Astrata Europe modernstes Flottenmanagement und Softwarelösungen für Transport- und Logistikunternehmen aller Größen ebenso wie für vertikale Märkte der Industrie. Mehr als 1500 europäische Kunden, darunter einige der größten Flotten Europas, vertrauen auf die Lösungen von Astrata und profitieren somit vom umfangreichsten Portfolio an Technologie für Telematik und Transportsteuerung, das derzeit auf dem Markt zur Verfügung steht.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung gilt die Astrata Group im Bereich moderner standortbasierter IT-Serviceleistungen und -Lösungen als vertrauenswürdiger Weltmarktführer.

