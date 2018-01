DAX - Auf dem Weg zum Allzeithoch (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: In der vergangenen Woche gelang es den Bullen, die Unterstützung bei 13.130 Punkten zu verteidigen und dort einen weiteren, volatilen Anstieg zu starten. Dieser führte den DAX am Freitag über den Widerstand bei 13.332 Punkten und beschleunigte sich nach diesem Kaufsignal deutlich. In der Spitze erreichte der Index nachbörslich den zuletzt anvisierten charttechnischen Widerstand bei 13.475 Punkten. Knapp darunter dürfte der Wert in den heutigen Handel starten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.33 Uhr): Der Ausbruch vom Freitag hat die Bullen vor einem kurzfristigen Verkaufssignal bewahrt und könnte heute zu weiteren Hochs...

