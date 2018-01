22.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wienwert (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wienwert-CEO Stefan Gruze bringt in einer OTS-Aussendung eine Richtigstellung zu "kreditschädigenden Falschinformationen in einem "DiePresse"-Artikel vom 19.01.2018", wie es heisst, und hat den Medienrechtsanwalt Michael Rami engagiert. Hier die Original-OTS: Die Tageszeitung "DiePresse" berichtet in ihrer digitalen Online-Ausgabe vom 19.01.2018 unter dem Titel "Die seltsamen Hintergründe der Wienwert-Pleite" über Wienwert-CEO Stefan Gruze, wie folgt: "Vier...

Den vollständigen Artikel lesen ...