Zwar senkte die Schweizer Großbank heute ihre längerfristigen Ertragsziele leicht. Doch hat das Institut nun mehr Klarheit über den künftigen Kapitalbedarf: In den kommenden drei Jahren sollen die Ausschüttungen daher im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Zudem will die UBS eigene Aktien für bis zu 2 Mrd. Franken zurückkaufen. Für das vergangene Jahr sollen die Eigentümer eine 8 % höhere Dividende von 65 Rappen erhalten. Und das, obwohl der Gewinn der Bank wegen eines Sondereffekts auf 1,2 von 3,2 Mrd. Franken schrumpfte.



Die UBS verwaltet Vermögen von weltweit mehr als 2 Bio. Franken. Im Kerngeschäft profitierte das Institut im vergangenen Jahr unter anderem von der guten Marktentwicklung und dem Sparprogramm. Auch im vierten Quartal konnte die Bank weitere Gelder der reichen Kundschaft einsammeln: Netto verbuchte die UBS im Schlussquartal hier einen Neugeld-Zuwachs von 13,8 Mrd. Franken. Doch auch die Verwaltung von Geldern für institutionelle Kunden wie Versicherungen und Pensionsfonds entwickelte sich gut, während der Gewinn in der Investmentbank schrumpfte. Grund für den Gewinnrückgang auf Konzernebene im Gesamtjahr waren Abschreibungen durch die US-Steuerreform. Die UBS hat wie viele andere Institute während der Finanzkrise Verluste erlitten, die sie über Jahre geltend machen konnte, um ihre Steuerlast zu drücken. Da durch die Steuerreform in den USA die Körperschaftssteuer sinkt, fällt auch der Wert dieser Verlustvorträge.



