Mag One reicht Berichte über wesentliche Änderungen ein

MONTREAL QUEBEC, KANADA / 19. Januar 2018. Infolge einer Prüfung durch die Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia veröffentlichen wir die vorliegende Pressemeldung, um die Inhalte der von uns veröffentlichten Unterlagen klarzustellen.

Die folgenden Berichte über wesentliche Änderungen und die dazugehörigen wesentlichen Verträge sind zuvor nicht gemeldet worden und wurden jetzt auf SEDAR veröffentlicht:

1. Mag One Products Inc. geht Partnerschaft mit MagBoard LLC ein, wie am 29. März 2016 angekündigt wurde. 2. Mag One Products Inc. gibt Übernahmeangebot für MagPower Systems Inc. ab, wie am 23. November 2016 angekündigt wurde. 3. Mag One Products Inc. schließt mit Dundee Sustainable Technologies Inc. einen Vertrag über die Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 ab. Das Unternehmen unterzeichnet zudem eine Optionsvereinbarung mit Asbestos Corporation Limited. 4. Mag One Products Inc. schließt die am 19. Mai 2016 angekündigte Finanzierung ab und trifft mit Equitorial Exploration Corp. eine schriftliche Vereinbarung hinsichtlich des Rechts auf den Abschluss eines Joint Ventures mit dem Unternehmen. 5. Mag One Products Inc. begleicht Beträge im Gesamtwert von etwa 539.800 $, die Lucky Janda, dem vormaligen CEO des Unternehmens, seinen Familienangehörigen und verbundenen Unternehmen geschuldet waren.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den auf SEDAR eingereichten Unterlagen.

gezeichnet: Nelson M. Skalbania CEO & Chairman

Mag One Products Inc. ist ein Unternehmen, das sich durch seinen Fokus auf vier Projekte in seinen Produktionsstandorten im Süden der kanadischen Provinz Quebec als internationaler Marktführer im Magnesiumsektor (Mg) etablieren will.

I. Herstellung von hochreinem MgO, Siliziumdioxid und weiteren verkaufsfähigen Zusatzprodukten, Nebenprodukten und Verbundstoffen.

II. Herstellung von Barren aus 99,9 % reinem Magnesium.

III. Magboard Products Inc., Zusammenbau und Verkauf von strukturellen Isolierplatten und Wandbauplatten auf Magnesiumbasis.

IV. Magnesium-Luft-Brennstoffzelle von MagPower für skalierbare Notstromversorgung auf See und an Land.

Die wesentlichen Vorteile, von denen alle vier Projekte profitieren, sind: die fortschrittlichen Technologien von Mag One, die Erweiterung der Verarbeitungsanlage auf Basis eines Modulsystems sowie die umfangreichen Mengen an bereits geförderten Serpentinitrückständen, die tonnenweise zur Verfügung stehen.

www.MagOneProducts.com

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen: info@MagOneProducts.com und IR@MagOneProducts.com

Mag One notiert an der CSE unter dem Kürzel MDD, an der Frankfurter Börse (Frankfurt) unter dem Kürzel 304 und im OTC-Markt unter dem Kürzel MGPRF. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und im OTC-Markt bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten sowie potenziellen Anlegern. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt daher keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Emittenten von Pressemeldungen, die nicht über OTC Markets Group Inc. veröffentlicht werden, sind für die Genauigkeit solcher Pressemeldungen alleine verantwortlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42159 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42159&tr=1

ISIN CA55903J1003

AXC0072 2018-01-22/08:57