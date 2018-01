DAX: Kein Ende der Börsenrallye in Sicht!

Erneut erzielten die US-amerikanischen Indizes neue Allzeithochs, der Nikkei 225 (WKN: 969244 / ISIN: XC0009692440) stieg ebenfalls weiter an. Und der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) nimmt sein bisheriges Allzeithoch auf Schlusskursbasis bei 13.478 Punkten jetzt in Angriff. Die Börsenrallye geht weiter. Der Marktbreiteindikator NYSE-BPI stieg deutlich an auf 75,2 Prozent. Die "Börsenampel" steht weiterhin auf "grün".

Zusammenfassung:

? " Long ". Der DAX befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend.

