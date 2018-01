fondsweb(R): Fondsinformationen einfach noch besser finden - FWW führt Relaunch von fondsweb(R) durch

fondsweb(R): Fondsinformationen einfach noch besser finden - FWW führt Relaunch von fondsweb(R) durch 22.01.2018

Fondsinformationen einfach noch besser finden

FWW führt Relaunch von fondsweb(R) durch

Haar bei München, 22.01.2018 - Die FWW Media hat ihr Fonds-Informationsportal fondsweb(R), eines der ältesten und bekanntesten im deutschsprachigen Raum, komplett überarbeitet. Neben zahlreicher Verbesserungen auf fondsweb.de und fondsweb.at wird für den schweizer Markt erstmals fondsweb.ch an den Start gebracht.

Neben einem klaren Design wurde das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, das Nutzungserlebnis noch einfacher und zielführender zu gestalten. Die Fondsprofile, oder auch Detailansichten, sind in den Mittelpunkt der Informationsbeschaffung gerückt. Des Weiteren erhalten Anleger nun auch Informationen zu Institutionellen Anteilklassen, die bisher lediglich professionellen Investoren vorbehalten waren. fondsweb(R) erfüllt seinen Nutzern damit einen großen Wunsch, zusammen mit den sogenannten Retail-Anteilklassen ein gesamtheitliches Bild des Fondsmarkts zu erhalten. Zudem wurde darauf geachtet die Nutzung von fondsweb(R) neben Laptop und PC vor allem auf Tablets und Smartphones einfacher von der Hand gehen zu lassen. fondsweb(R) baut damit seinen Stauts als verlässliche Informationsquelle und unentbehrliche Arbeitsgrundlage für Fondsanlagen weiter aus. Neben dem Webauftritt präsentiert sich auch das Logo in einem frischen Design.

"Wir bieten seit jeher - frei zugänglich - exzellente und verlässliche Fondsinformationen. Mit dem Relaunch können Nutzer unsere Informationsqualität nun nahezu flächendeckend über alle Anteilklassen hinweg in der D/A/CH-Region erleben, ganz gleich auf welchem Endgerät", meint Stefan Kainrath, Director und Objektverantwortlicher fondsweb(R) der FWW Media GmbH.

Über die FWW Media GmbH Die FWW Media GmbH ist als Unternehmen der Strategic Insight Unternehmensgruppe Betreiber und Vermarkter u.a. von http://www.fondsweb.de und http://www.fondsweb.at, führende unabhängige Fondsinformationsportale in Deutschland und Österreich. Beide tragen seit dem Start (fondsweb.de in 1999, fondsweb.at in 2002) nachhaltig zur Transparenz im jeweiligen Fondsmarkt bei: Für die einen als unentbehrliche Arbeitsgrundlage - für die anderen als verlässliche Informationsquelle bei Fondsanlagen. Die Fondsbranche findet hier zahlreiche Optionen zielgerichteter Marketingunterstützung. Streuverluste werden aufgrund der klaren Nutzerstruktur minimiert.

Pressekontakt:

FWW Media GmbH Stefan Kainrath Münchener Str. 14 85540 Haar bei München Tel.: +49 (89) 462618-32 Fax: +49 (89) 462618-39 E-Mail: stefan.kainrath@fww.de

Geschäftsführer: Matthias Rothe, Marc Bonnet Amtsgericht München HRB 163686; Sitz der Gesellschaft: Haar bei München

