Paris - In den vergangenen Wochen stieg der Palladiumpreis in einer weiteren dynamischen Aufwärtsbewegung auf neue Allzeithochs an und konnte auf diesem Weg auch den markanten Widerstand bei 1.015 USD aus dem Weg räumen, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...