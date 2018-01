Nicht zuletzt in den Sondierungsgesprächen war es wieder Thema, in Deutschland werden die Klimaziele für 2020 verfehlt und das Thema "grüne Technologien" rückt wieder auf die Agenda. Grüne Anleihen gelten als Trumpf im Kampf gegen den Klimawandel. Trotz des rasanten Wachstums ist der Markt allerdings weiterhin ein Nischenmarkt. In grüne Anleihen können Anleger seit neuestem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...