Die Aktienmärkte stehen vor einer spannenden Woche. In den USA erhöht sich die Dynamik in der Bilanzsaison. In Deutschland schielt der DAX auf ein neues Rekordhoch. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, über die aktuelle Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.