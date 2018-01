Wie die Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) heute bekannt gab, will man sich von weiteren Anteilen an der PSG Group Limited trennen. Hierzu sollen rund 29,5 Millionen Stammaktien der PSG Group Limited platziert werden. Diese Platzierung soll ausschließlich an institutionelle Anleger erfolgen und auch nur, wenn sich während des Bookbuildings ein angemessener Preis erzielen lässt. Sollte kein angemessener Preis erzielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...