Sienna Resources Inc. schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2,5 Millionen $ für die Kobaltprojekterschließung ab

22. Januar 2018 - Sienna Resources (SIE-TSX.v) (A1XCQ0 -FWB) (SNNAF-OTCBB) hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung bestehend aus 12.500.000 Einheiten zum Preis von 0,20 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.500.000 $ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant, der bis zum 16. Januar 2023 ausgeübt und zum Preis von 0,30 $ gegen eine weitere Aktie eingelöst werden kann. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden eine Vermittlungsprovision von insgesamt 98.800 $ bezahlt und 494.000 Broker-Warrants ausgegeben. Die Broker-Warrants können bis zum 16. Januar 2023 ausgeübt und zum Preis von 0,30 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Sämtliche im Rahmen dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer bis zum 17. Mai 2018 gebunden. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für Betriebskapitalzwecke, die Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten und die Finanzierung der geplanten Arbeitsprogramme - einschließlich Bohrungen in Schweden - verwendet. Die Privatplatzierung steht unter Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und wurde ursprünglich am 18. Dezember 2018 angekündigt. Das Platzierungsvolumen wurde am 4. Januar 2018 erhöht. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Pressemeldungen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, sagte dazu: Wir sind mit dem starken Interesse an dieser Privatplatzierung sehr zufrieden. Wir haben für diese Privatplatzierung mehr Zeichnungsaufträge erhalten, als wir letztlich entgegengenommen haben. Wir hielten es für umsichtig, nur 2,5 Millionen $ zu aufzunehmen, um die Aktienstruktur aufrechtzuerhalten. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Monat die Bodenarbeiten in Schweden aufnehmen werden, wobei ein umfassendes Bohrprogramm für das erste Quartal geplant ist. Wir sind sehr optimistisch, was die Aussichten in Schweden angeht, und freuen uns darauf, umgehend mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen. Die Kobaltpreise befinden sich auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren und niemals zuvor war die Nachfrage nach Kobalt aus ethischen Quellen größer. Wir möchten den Teilnehmern an unserer Privatplatzierung für ihre anhaltend starke Unterstützung für Sienna danken.

Über Sienna Resources Inc.:

Sienna hat vor Kurzem von der TSX Venture Exchange die Genehmigung einer Explorations- und Optionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs des Kobalt-Nickel-Kupfer-Projekts Slättberg in Schweden (das Projekt) erhalten. Das Projekt besteht aus zwei Explorationsgenehmigungen mit einer Gesamtfläche von etwa 9.513 Acres.

Jason Gigliotti, President von Sienna, sagte dazu: Wir freuen uns sehr über den Erhalt der Genehmigung für den Erwerb dieses spannenden Kobalt-Nickel-Kupfer-Projekts. Der Kupferpreis hat eben erst seinen zehnjährigen Höchststand überschritten und dementsprechend sehen wir der Weiterentwicklung dieses Projekts entgegen. In diesem Konzessionsgebiet befinden sich 12 ehemalige Produktionsstätten und wir schätzen das Potenzial dieses Projekts unter Einsatz moderner Bergbauverfahren sehr positiv ein.

Northvolt plant den Bau der größten Batteriefabrik in Europa, die in etwa so groß sein wird wie Teslas Gigafactory. Jason Gigliotti weiter: Northvolt möchte die Batteriematerialien wie Kobalt und Nickel so weitgehend wie möglich aus örtlichen Quellen beziehen. Derzeit befinden sich weltweit mehr als 20 Mega-Batteriefabriken in der Planung oder im Bau, wodurch eine massive Nachfrage nach Batteriemetallen wie Lithium, Kobalt und Nickel entsteht. Sienna konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Projekten, die diese unersättliche Nachfrage befriedigen könnten.

Slättberg befindet sich 25 Kilometer nordwestlich von Falun in Schweden. Slättberg ist ein historisches Bergbaucamp, in dem sich Massivsulfidmineralisierung mit Kobalt-Nickel-Kupfer-Anreicherung findet, die innerhalb eines zwei Kilometer langen Gürtels an historischen Nickel-Kupfer-Minen auftritt. Das Projekt beherbergt eine mittels Bohrungen definierte Massivsulfidmineralisierung, die sich bis in eine Tiefe von ~100 Metern erstreckt und in der Tiefe und entlang des Streichens zur Erweiterung offen ist. Das Projekt ist das ganze Jahr über zugänglich; in der Nähe gibt es eine Eisenbahnstrecke, Stromleitungen und 5 Hütten in der nordischen Region. Innerhalb des Konzessionsgebiets befinden sich mindestens 12 historische Produktionsstätten, deren Betriebstätigkeiten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42158/SIE jan 22 Closes PP_DEPRcom.001.png

Die Mineralisierung bei Slättberg ist in suprakrustale Gesteine (Metavulkan- und Metasedimentgestein) aus der svekofennischen Orognese (1,8 - 1,9 Jahrmilliarden) entlang der südwestlichen Flanke eines großen gabbroischen Intrusivkomplex gebettet. Die historischen Minen liegen entlang eines in Ost-West-Trends von Massivsulfidvorkommen, die in und rund um einen Leptitkörper mit ähnlicher Ausrichtung entstanden sind. Leptit ist eine lokale Bezeichnung für rhyolotische/felsische Tuffsteine, die in Bergslagen häufig mit Sulfidmineralisierung in Zusammenhang stehen. In und rund um die Abbaustätten finden sich auch mafische und ultramafische Gesteine.

Schweden steht an der Spitze eines Explorations- und Erschließungsbooms im Bergbausektor. Das Land bietet u.a. aufgrund eines geringen Körperschaftssteuersatzes, eines proaktiven Bergamtes und eines breiten Rückhalts in der Öffentlichkeit für exportorientierte Ressourcengewinnung ein günstiges Geschäftsumfeld. Schweden blickt auf eine lange Geschichte im Bergbau zurück und ist Standort einiger der größten aktiven Minen Europas.

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Sienna hat seine neue Unternehmenswebsite mit neuem Branding ins Netz gestellt. Bitte besuchen Sie die Website unter www.siennaresources.com.

Wenn Sie weitere Informationen zu Sienna Resources erhalten wollen, dann senden Sie bitte eine E-Mail an: info@siennaresources.com oder auf unserem Twitteraccount unter @SiennaResources

If you would like to be added to Siennas email list please email info@siennaresources.com for information or join our twitter account at @SiennaResources

Kontaktinformationen: Tel: 1.604.646.6900 Fax: 1.604.689.1733 www.siennaresources.com info@siennaresources.com Sienna Resources Inc Suite 1470 - 701 West Georgia Street Vancouver, BC V7Y 1C6 Jason Gigliotti President, Director Sienna Resources Inc.

Weder der TSX Venture Exchange noch seine Regulierungs Dienstleister (wie in den Richtlinien des TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42158 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42158&tr=1

