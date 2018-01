FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future startet mit einem kleinen Abschlag in den Handel am Montag. Damit legt er nach dem Plus am Freitag zunächst eine kleine Verschnaufpause ein. An der Börse wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Tagen ein erneuter Test des Allzeithochs ansteht. Als Unterstützung könne nun der Bereich bei 13.415 Punkten gesehen werden, dort liegen einige Hochs. Positiv wäre, wenn der März-Kontrakt sein Freitaghoch bei 13.468 Punkten übersteigen würde.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.45 Uhr 21 auf 13.447 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.460,5 und das Tagestief bei 13.445,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.100 Kontrakte.

January 22, 2018 02:47 ET (07:47 GMT)

