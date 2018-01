Die Schweizer Bank USB möchte die Dividenden erhöhen und weiter Aktien zurückkaufen. Trotz der guten Aussichten für die Anleger sind die Gewinne im Jahr 2017 zurückgegangen. Schuld daran hat auch die US-Steuerreform.

Die UBS will ihre Aktionäre über stetig steigenden Dividenden und Aktienrückkäufe an ihren Gewinnen beteiligen. Zwar senkte die Schweizer Großbank am Montag ihre längerfristigen Ertragsziele leicht. Doch habe das Institut nun mehr Klarheit über den künftigen Kapitalbedarf: In den kommenden drei Jahren sollen die Ausschüttungen daher im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Zudem will die UBS eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Franken zurückkaufen. Für das vergangene Jahr sollen die Eigentümer eine acht Prozent höhere Dividende von 65 Rappen erhalten - obwohl der Gewinn der Bank wegen eines Sondereffekts auf 1,2 von 3,2 Milliarden Franken schrumpfte.

Für viele Anleger dürften das gute Nachrichten sein: Sie setzen auf die UBS, weil sie sich stetig steigende ...

