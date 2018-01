Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Zustimmung der SPD zu erneuten Koalitionsverhandlungen mit der Union hat sich zwischen den beiden Partnern die Diskussion über die von der SPD geforderten Nachbesserungen verstärkt. Während SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für Forderungen im ARD-Morgenmagazin bekräftigte, lehnte CDU-Vize Julia Klöckner Nachbesserungen in der selben Sendung ab.

"Die erste Sondierung war ein Abtasten - jetzt kommt es zu den Koalitionsverhandlungen", meinte Klingbeil. "Ich bin mir sicher, dass die Union bereit ist, über diese Punkte zu reden." Es handele sich dabei um gesellschaftliche Fragen, die die Menschen interessierten. "Die Menschen erwarten von der Politik, dass es dafür eine Lösung gibt, und deswegen glaube ich, dass die Union auch bereit ist, über diese Punkte zu reden."

Klöckner lehnte es jedoch ab, bereits verworfene Punkte wie die von der SPD geforderte Bürgerversicherung in der Gesundheitspolitik neu aufzunehmen. "Natürlich werden wir in den Koalitionsverhandlungen in die Tiefe gehen, das ausbuchstabieren, was wir haben - aber nicht etwas, das abgelehnt worden ist in dem Sondierungspapier, wieder rausholen", betonte die stellvertretende CDU-Chefin. Man werde zwar über Verbesserungen für gesetzlich Versicherte reden, nicht aber "einer Zwangsvereinigung und einer Einheitskasse das Wort reden".

56 Prozent für Koalitionsverhandlungen

Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), lehnte Nachverhandlungen ab. "Es ist normal, dass die SPD neue Punkte in die Gespräche einbringen will. Das können aber nicht Punkte sein, die das Ergebnis der Sondierungen revidieren würden", sagte sie der Rheinischen Post. Das gelte zum Beispiel für die befristeten Beschäftigungsverhältnisse, bei denen die SPD nachverhandeln wolle.

Bei dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag in Bonn hatten 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt. Im Beschluss ist aber auch die Forderung nach Nachbesserungen enthalten. Die Sozialdemokraten wollen besonders Verbesserungen in der Arbeits-, der Gesundheits und der Flüchtlingspolitik.

Konkret wollen sie noch Zugeständnisse bei der Abschaffung befristeter Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund, bei der Angleichung von Arzthonoraren für privat und gesetzlich Versicherte sowie beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus erreichen.

