Frankfurt - Zu Wochenbeginn tendierten die europäischen Aktienmärkte in einem ruhigen Handel zunächst etwas leichter, so die Experten von Union Investment. Belastend habe die Währungsentwicklung auf die europäischen Exportwerte gewirkt. Der Euro sei auf den höchsten Stand seit Ende 2014 gestiegen, seit Jahresbeginn habe er gegenüber dem US-Dollar etwa vier Cent an Wert gewonnen.

