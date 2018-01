Frankfurt - Der Rentenmarkt befindet sich in einer Konsolidierung, nachdem es der 10-jährigen US-Rendite gelungen ist, das im Jahr 2016 und 2017 markierte Hoch bei 2,64% im Auge zu behalten, so die Analysten der Helaba.Ein Anstieg darüber bleibe möglich. Beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei der Dezember-Abwärtstrendkanal tonangebend. Die Widerstandslinie verlaufe bei 160,95 und damit in der Nähe des Vorwochenhochs. Unterstützungen würden die Analysten bei 160,11 und 159,78 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 160,10 und 161,00.

