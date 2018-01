Frankfurt am Main - Der BHF Flexible Allocation FT-Fonds (ISIN LU0319572730/ WKN A0M003) ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird, so die Experten von FRANKFURT-TRUST.Die neutrale Quote liege bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT sei es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Den vollständigen Artikel lesen ...