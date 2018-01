Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Airbus hat 2017 weniger Hubschrauber ausgeliefert und weniger Neubestellungen erhalten als im Jahr zuvor. Angesichts der anhaltenden Schwäche des Segments will der europäische Hersteller nun die Effizienz seiner Helikoptersparte steigern.

Insgesamt fertigte Airbus im vergangenen Jahr 409 Hubschrauber, im Jahr zuvor hatte der Boeing-Konkurrenz 418 Stück an Kunden übergeben. Der Auftragseingang erreichte netto 335 Hubschrauber, 2016 hatte Airbus 353 Neubestellungen in die Bücher genommen. Gedämpft wurden die negativen Folgen des Order-Rückgangs dadurch, dass mehr größere und lukrativere Modelle bei Airbus bestellt wurden. So erhielt das Unternehmen 54 Bestellungen für das Modell Super Puma, vor allem von staatlichen Kunden, und 19 Aufträge für sein mittelgroßes Modell H175.

Zudem erhielt Airbus Bestellungen für 168 kleinere Helikoptermodelle und hatte zum Jahresende 692 Aufträge in den Büchern. Weniger Kunden als im Jahr zuvor stornierten ihre Aufträge.

Weil die Nachfrage aus der Öl- und Gasbrache seit langem rückläufig ist, stützt sich Airbus bei seinen größten Hubschraubermodellen zunehmend auf Aufträge von staatlichen Stellen. Die Energiebranche hat ihre Ausgaben in Reaktion auf den 2014 begonnen Ölpreisverfall gekürzt.

Die Helikopter-Sparte hat sich bereits mit einem Effizienzprogramm verschlankt, um die Folgen der Nachfrageschwäche auf den Gewinn abzufedern. Nun kündigte Airbus-Helicopters-Chef Guillaume Faury ein neues Programm zur Verbesserung des Geschäftsbetriebes an. Das Helikopter-Geschäft trägt derzeit rund 10 Prozent zum Konzernumsatz bei.

