BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 19-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 19/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3966690.209 247.8406879 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 19/01/2018 IE00B7VB3908 420496 GBP 5928402.255 14.0985937 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 19/01/2018 IE00B7SD4R47 90872 EUR 22299765.37 245.3975413 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 19/01/2018 IE00B8JF9153 910432 EUR 5960638.818 6.5470445 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 19/01/2018 IE00B878KX55 30375 EUR 9265111.357 305.0242422 Daily ETP



Boost ShortDAX 19/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6213308.402 5.6251485 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/01/2018 IE00B7Y34M31 191038 USD 132842790.5 695.3736458 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 22328254.99 5.5996017 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/01/2018 IE00B8W5C578 13507 USD 16569951.99 1226.76775 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 16658461.15 2.5798685 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/01/2018 IE00B7ZQC614 98689727 USD 121366810.4 1.2297816 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/01/2018 IE00B7SX5Y86 1276793 USD 47536431.99 37.2311189 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 19/01/2018 IE00B8HGT870 664787 USD 17078850.43 25.6907106 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 19/01/2018 IE00B6X4BP29 53475 USD 5167069.885 96.6258978 Daily ETP



Boost Copper 3x 19/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2234126.921 25.8241758 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 19/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 3002979.252 53.6275024 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/01/2018 IE00B8VC8061 244029873 USD 52853600.49 0.2165866 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/01/2018 IE00B76BRD76 383299 USD 12667398.32 33.0483469 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 19/01/2018 IE00B7XD2195 5054197 USD 17729420.54 3.507861 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 19/01/2018 IE00B8JG1787 19715 USD 1897488.082 96.2459083 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2088392.122 37.17323108 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 19/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2362450.678 63.22291535 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 452794.0462 172.3616468 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 19/01/2018 IE00BBGBF313 502695 GBP 25811985.54 51.34720961 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 19/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2006275.44 230.9780612 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 19/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 237885544.9 4619.136794 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 19/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 184982883.7 22725.16999 Daily ETP



Boost Palladium 19/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 546619.0584 43.4341723 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 19/01/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1633287.606 172.4514419 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 634369.5747 130.4481955 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 213564.3795 3.8169895 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 19/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 339457.7446 65.2803355 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 19/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 619269.5777 83.7529859 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 19/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 532522.364 89.3943871 Daily ETP



Boost Silver 2x 19/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 181144.158 60.0809811 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 19/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 661745.6138 45.207379 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/01/2018 IE00B873CW36 4187195 EUR 33218706.63 7.9334033 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/01/2018 IE00B8NB3063 275779 EUR 30389574.84 110.1953914 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1126077.874 128.2548832 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14531002.76 50.2801124 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 399081.6019 128.7360006 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 82438979.52 57.7603501 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113263.8408 137.9583932 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8167314.09 50.91714726 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 250610.166 100.2440664 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11049697.63 83.5762352 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/01/2018 IE00BLS09N40 451636 EUR 20216504.81 44.7628285 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/01/2018 IE00BLS09P63 268539 EUR 3726486.056 13.8768896 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/01/2018 IE00BLNMQS92 41069 EUR 3604938.521 87.7776065 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/01/2018 IE00BLNMQT00 108182 EUR 5296907.975 48.9629326 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 19/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2766917.527 19.6502864 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 19/01/2018 IE00BVFZGF35 15577 USD 1293691.091 83.0513636 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 459696.7935 40.3774083 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 646760.5329 46.0000379 Short Daily ETP



Boost Brent 19/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8158534.936 22.4992897 Oil ETC



Boost Gold 19/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3015191.594 27.1962297 ETC



Boost Natural Gas 19/01/2018 IE00BVFZGL94 18751 USD 404340.6874 21.5636866 ETC



Boost BTP 10Y 5x 19/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8041001.554 44.5114949 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 19/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3920539.311 51.1312446 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 19/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1668630.753 86.6641089 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/01/2018 IE00BYNXPK85 10693 EUR 691241.6443 64.6443135 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2406833.246 103.3774266 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/01/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 3854070.11 54.3745783 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/01/2018 IE00BYTYHR65 437057 USD 5570419.173 12.7452922 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 9199550.866 316.9199003 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 205528.6024 18.6844184 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 19/01/2018 IE00BYTYHQ58 44501420 USD 5883029.872 0.1321987 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 19/01/2018 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 12588586.31 162.559224 ETP



Boost Bund 30Y 3x 19/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 324471.1746 110.3643451 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 19/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26003293.03 10078.79575 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 19/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 385020.5485 110.005871 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R7



Copyright RTT News/dpa-AFX