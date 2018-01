Das Papier von K+S konnte in der 1-Monats-Betrachtung um rund 10% gewinnen und kämpft derzeit mit dem wegweisenden GD200 (aktuell bei 21,63 Euro). Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für K+S von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kalidüngerpreis dürfte 2018 weiter steigen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Montag...

