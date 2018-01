Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist am Freitagmorgen bei 13.257 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de". Die Bären hätten am Freitag keine Chance gehabt. Die Bullen hätten mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das TT formatiert und den DAX dann in dynamischen Impulsen bis in den Bereich der 13.380/410 Punkte geschoben.

