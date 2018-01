Führende IP-Intelligence verbessert Genauigkeit und Sicherheit für Performance-Marketing-Kampagnen

Digital Element, der führende Anbieter von IP-basierter Geolocation Intelligence, gab heute bekannt, dass der wegbereitende Entwickler von Performance-Marketing-Lösungen Yonnic GmbH, seinen Kunden nun mittels NetAcuity-Technology ein gezielteres Targeting ermöglichen wird.

Yonnic liefert seinen Kunden Markenrelevanz. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein Intent-basiertes Planungstool entwickelt, um die Absicht der Kunden zu analysieren und ihrer Konvertierung den Weg zu ebnen. Die Kernapplikation CloudTDS bietet Traffic-Routing und Content-Bereitstellung basierend auf einer breiten Auswahl anpassbarer Regeln und Einstellungen wie beispielsweise geografisches und gerätespezifisches Targeting. Nun integriert Yonnic die von Digital Element gelieferten NetAcuity-Daten, um sein geografisches Targeting aufzurüsten und seinen Kunden eine höchst präzise Lösung zu bieten. Zusätzliche IP-Intelligence-Datensätze wie Verbindungsgeschwindigkeit, genutzter Mobilfunkanbieter, Internet-Service-Provider und ob die Verbindung über einen privaten oder geschäftlichen Anschluss hergestellt wurde, ermöglichen Yonnic, sein Targeting- und Analytikpotenzial weiter zu verfeinern.

"Unserer Meinung nach ist Digital Element führend für IP-Intelligence. Es gibt weltweit kein anderes Unternehmen, das so genaue und vollständige Daten liefert", betont Artur Kreichmann, CEO und Gründer der Yonnic GmbH. "Durch die Integration dieser Intelligence in unser Programm können wir unseren Kunden zuverlässige und sichere Lösungen bieten, die auf ihren Bedarf zugeschnitten sind."

"Die Software von Digital Element war leicht zu integrieren und läuft selbst bei hoher Leistung mit geringer Latenz. Auf diese Weise können wir den Service problemlos in Echtzeit nutzen. Auch automatische Datenbank-Updates sparen uns Zeit und Mühe und sorgen dafür, dass wir stets mit relevanten Daten arbeiten."

Digital Element ist ein weltweit führender Vorreiter im Bereich der IP-Geolocation-Technologie. Seine Intelligence-Lösung bietet den weltweit detailliertesten hyperlokalen Datensatz, der den höchsten Datenschutzstandards für Enduser entspricht.

"Die Yonnic GmbH ist ein Pionier auf ihrem Gebiet. Wir sind stolz darauf, wie sehr die Technologie von Digital Element ihre Lösung verbessern konnte", freut sich Kate Owen, Vice President, Northern Europe bei Digital Element. "Mithilfe unserer IP-Intelligence kann Yonnic seinen Kunden eine leistungsstarke Marketinglösung mit präzisem Targeting bieten.

Die Yonnic GmbH erweitert Digital Elements Portfolio an renommierten Kunden, darunter: Ströer Group, Microsoft, Adform, Webtrends, Crimtan, Weborama, Rubicon Project, MediaMath, Infectious Media, Cxense, Lotame, Salesforce DMP, ADTECH und Codewise von AOL.

Über Digital Element

Digital Element bietet seit 1999 globale Geolocation-Daten und Services, die Online-Initiativen mit Jederzeit-Überall-Relevanz und Kontext versehen von Desktop- bis hin zu Mobilgeräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zur Bereitstellung von Echtzeitzugang zu genauer und zuverlässiger Location Intelligence ohne Verletzung der Privatsphäre des Users zertifiziert und akkreditiert. Seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Sicherheitsunternehmen, Werbenetze, Social Media Plattformen und Mobile Publisher auf Technologie von Digital Element für das Targeting ihrer Werbung, die Lokalisierung der Inhalte, Verbesserung der Analysen, Verwaltung der Inhaltsrechte sowie Erfassung und Verhinderung von Betrug. Besuchen Sie uns auf http://www.digitalelement.com und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Online-Welt mit der Offline-Power des Standorts bereichern können. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @DigitalElement, liken Sie uns auf Facebook. Mit seinen Hauptsitzen in Atlanta und London gehört Digital Element zum Geschäftsbereich der Digital Envoy Inc.

Über Yonnic GmbH

Die Yonnic GmbH begann als Affiliate-Netzwerk und wurde dank ihrer SEM- und SEO-Expertise zu einem Pionier des Performance-Marketings. Das Unternehmen feilt seit Jahren an seinem Modell und nutzt Daten, Technologie und Medien gezielt, um seinen Kunden kompromisslos zum Erfolg zu verhelfen. Yonnic pflegt enge partnerschaftliche Beziehungen zu den führenden Suchmaschinen, sozialen Netzwerken, Media-Management-Plattformen und Technologie-Tools. Dies erschließt dem dynamischen Unternehmen unvergleichlichen Zugang zu Chancen und Innovationen, frühen Beta-Versionen und exklusivem Know-how. Built by DoubleClick. Bought by Google. Nun der Performance-Marketing-Arm von Publicis.

