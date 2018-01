Wien - In Deutschland stimmte der Sonderparteitag der SPD gestern wie erwartet mit knapper Mehrheit (56,4%) für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Um die Zustimmung ausreichend vieler Delegierter zu erreichen, habe die Parteiführung versprochen, zahlreiche Forderungen in den Verhandlungen mit CDU/CSU zu stellen. Deren Parteiführung habe über das Sondierungsergebnis hinausgehende Forderungen aber umgehend abgelehnt. Sollte es der SPD-Führung in den Koalitionsverhandlungen aber nicht gelingen, weitere relevante Forderungen durchzusetzen, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG eine hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass die abschließende Mitgliederbefragung gegen eine Neuauflage der Großen Koalition stimmen werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...