Düsseldorf - Der Japanische Yen legte zum US-Dollar zu, nachdem die japanische Notenbank (BoJ) Anfang des Jahres ihre Anleihenkäufe reduzierte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dies sei allerdings kein neuer Trend: Habe die BoJ 2016 noch 79 Billionen Yen gekauft - das angestrebte Volumen liege bei rund 80 Billionen Yen - seien es 2017 nur noch 58 Billionen Yen gewesen. Die Notenbank habe sich darauf verlagert, die Rendite 10-jähriger Staatspapiere im Bereich von 0% zu stabilisieren, was ihr bisher gelungen sei. Auf ihrer Sitzung am Dienstagmorgen dürften die Währungshüter ihre geldpolitische Ausrichtung aufgrund der nach wie vor deutlich unterhalb der Erwartungen liegenden Preisentwicklung unverändert lassen. Auch in den kommenden Monaten drohe somit keine Kehrtwende, strebe die BoJ doch an, ein Überschießen der Inflation über die 2% Zielmarke zu erreichen.

