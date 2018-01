Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit leichten Abgaben eröffnet. Eine Belastung sind dabei insbesondere die Zahlen unter Druck stehenden UBS, wogegen eine knappe Mehrheit der Bluechips fester notiert. Die Stimmung zum Wochenbeginn wird in Marktkreisen denn auch eher als neutral denn negativ eingestuft. Im Fokus stehen global gesehen die Hoffnungen auf eine baldige Regierungsbildung in Deutschland und der noch nicht gelöste Budgetstreits in den USA.

In Marktkreisen wird der "Shutdown" indes eher gelassen gesehen, zumindest vorläufig. Dies sei eine politische Angelegenheit mit nur beschränktem Einflusspotential auf die weiterhin starke Verfassung der US-Konjunktur, so der Tenor. In der neu angelaufenen Woche richten sich die Blicke nun auf die weiter Fahrt aufnehmende Berichtssaison sowie auf geldpolitischer Ebene auf die Sitzungen der Bank of Japan und der Europäischen Zentralbank.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,17% tiefer bei 9'493,72 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,24% auf 1'563,79 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07% auf 10'926,99 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und 9 im Minus.

Grösster Verlierer sind derzeit UBS (-3,1%). Die Bank hat das vierte Quartal 2017 wie angekündigt mit einem Milliardenverlust abgeschlossen; schuld daran ...

