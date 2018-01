St. Gallen - Am Freitag um Mitternacht war es soweit. Die Eigeninteressen der involvierten Parteien inklusive dem Weissen Haus haben einen Budgetkompromiss verhindert. Die US-Verwaltung ist nicht mehr zahlungsfähig und muss die Einrichtungen, die nicht für die Sicherheit und die Grundversorgung des Landes notwendig sind, schliessen. Der «Government Shutdown» wurde medial als Grossereignis inszeniert, ist in den USA aber nichts Ungewöhnliches. Seit 1976 wurde die Verwaltung neunzehn Mal mangels Ausgabenbudget geschlossen, fünf Mal unter Jimmy Carter und gar acht Mal während der Präsidentschaft Reagans. Am längsten war die Verwaltung 1995/96 unter Bill Clinton zu. Ganze drei Wochen dauerte es, bis eine Einigung über die weitere Finanzierung des Staates erzielt werden konnte.

Im Gegensatz zu den Medien und den Politikern haben die Finanzmärkte die Politshow in Washington gelassen verfolgt. Der S&P 500 hat am Freitag gar einen neuen Höchststand erreicht. Der Dollar hat sich ebenfalls gut gehalten und die Zinsen der Treasuries sind auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Befürchtungen, dass die Fed ihre Zinsen rascher als bisher erwartet erhöhen könnte, haben die Bondanleger erschreckt. Die Zentralbank ist für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Börsen offensichtlich wichtiger als ...

