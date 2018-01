Zürich - Die US-Investoren bleiben in Kauflaune. Der S&P 500 kletterte in der abgelaufenen Woche weitere 0.9%. In Europa bremste der starke EUR und es kam zu einer mehrtägigen Konsolidierung, mit neuem Elan am Freitag. Der Euro Stoxx 50 kletterte über die Woche 1.0% und der DAX 1.4%. Der SMI dagegen lahmte und gab sogar 0.4% nach, zurückgehalten von den Pharmawerten und dem 4.6% Kursrückgang bei Roche. CEO Schwan dämpfte in einem Interview die Erwartungen für 2018. Der SPI Small&Midcap konnte immerhin 0.7% zulegen.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen kletterten in den USA 9 Basispunkte auf 2.64%. In Deutschland konsolidierte die Rendite im Bund vorderhand um 0.57% In der Schweiz konnte sich die Rendite im zehnjährigen Eidgenoss erstmals seit langem beim positiven Bereich etablieren.

Warten auf EZB

Nach dem der USD gegen Ende der Vorwoche nochmals absackte, konnte er sich etwas stabilisieren. Der USD/CHF notiert bei 96 Rappen und der EUR/USD bei 1.2230. Der EUR/CHF kletterte anfangs Woche bis auf 1.1820, gab danach ...

