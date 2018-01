"Fire and Fury" ist ein Riesenerfolg - auch für den Stuttgarter Mutterkonzern des US-Verlags Henry Holt. In einem Interview hat sich Verleger Stefan von Holtzbrinck nun erstmals zu dem Glücksgriff geäußert.

Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" über das erste Jahr der Präsidentschaft von Donald Trump ist ein Welterfolg. Nun äußert sich der deutsche Verleger Stefan von Holtzbrinck in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erstmals zu dem Buch. Zu seinem Verlag, der Holtzbrinck Publishing Group, gehört auch der US-Verlag Henry Holt, in dem "Fire and Fury" erscheint.

Von Holtzbrinck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...