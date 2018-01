Bonn - Trotz Haushaltsstreit und schwächer als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten kletterte die Rendite 10-jähriger US-Treasuries am Freitag um 3 Basispunkte auf 2,64%, den höchsten Stand seit April 2014, so die Analysten von Postbank Research.Am deutschen Rentenmarkt sei die Rendite 10-jähriger Papiere zunächst ohne maßgebliche Impulse über die Marke von 0,59% gestiegen, habe am Abend aber mit 0,57% nahezu unverändert auf ihrem Niveau vom Vortag gelegen. Die Renditen von 5- und 2-jährigen Bundesanleihen hätten um jeweils 2 Basispunkte auf -0,15% beziehungsweise -0,60% nachgegeben. Weder der "Government Shutdown" in den USA noch die Zustimmung der SPD zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union hierzulande würden heute Morgen für wesentliche Kursbewegungen an den Rentenmärkten sorgen. (22.01.2018/alc/a/a)

